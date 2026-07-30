Ahbap dosyasında yeni gelişme: Hüseyin Başaran da dahil 7 kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine getirildi.

MAHKEMEDEN 7 KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA KARARI

Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden 7'si tutuklama, 6'sı ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği; Hüseyin Başaran, Deniz Şimşek, Ayhan Çevik, Murat Yaren, Nejdet Kuy, Emin Arat ve Muhammed Ali Yılmaz'ın tutuklanmasına hükmetti. Hakimlik, Ali Demirhan, Orhan İnan, Faruk Koç, Emre Saral, Recep Demir ve Ayhan Demir hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

Savcılığın, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısında, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ahbap Derneği tarafından toplanan bağışların harcama süreçlerine mercek tutuldu. Metinde, mal veya hizmet alımı için sözleşme yapılan özel hukuk tüzel kişiliklerinin yetkileri ile yapılan harcamaların irdelendiği belirtildi. Şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli şüphenin varlığı, mevcut delil durumu ve yasadaki ceza üst sınırı dikkate alınarak tutuklanmaları talep edildi.

HALUK LEVENT'İN GAYRİMENKUL TRAFİĞİ İNCELENİYOR

Soruşturmanın sevk yazısında, şüpheli Haluk Levent'in edindiği görece fazla sayıdaki taşınmaz devirleri de yer alıyor. Levent ve diğer şüpheliler tarafından üçüncü kişilere yapılan bu devirlerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı araştırılıyor. Taşınmazların alım ve satım işlemlerinde değerlerinin çok üzerinde yahut altında rakamlar belirlenip belirlenmediği konusu, halen savcılığın inceleme alanında bulunuyor.

"BEN DE BUNDAN KOMİSYONUMU ALIRIM"

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli Hüseyin Başaran'ın savcılık ifadesi de kayıtlara geçti. Haluk Levent'in kendisine Amerika'da bir iş insanından bahsettiğini aktaran Başaran, ifadesinde şu beyanda bulundu:"Bu kişiye tekne satabileceğimizi söyledi. 'Ben de bundan komisyonumu alırım' dedi. Sonra bizden birtakım belgeler istediler, verdik ses seda çıkmadı. Ayrıca bana kendisi için bir jet satın almak istediğini söyledi. Benim jetimin satılık olduğunu bir şekilde öğrenmiş. Sonra bana bir protokol getirdi. Sonra satış gerçekleşmedi. Ben protokole imza attım ama satış tabii ki gerçekleşmedi. Birisine göstereceğini söylemişti ama kim olduğunu söylememişti."

4 FARKLI KOLDAN YÜRÜTÜLEN DÖRDÜNCÜ DALGA OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, 27 Temmuz'da düzenlenen ve 13 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon, elde edilen deliller doğrultusunda dört ana başlık altında şekillendi. "Konut ve konteyner alımlarına ilişkin işlemler" başlığında, Ahbap Derneğinin 2023 yılında konut yapımı için anlaştığı şirketler incelendi. Bağışlardan önemli miktarda para aktarılmasına rağmen taahhüt edilen konutları tamamlamadığı değerlendirilen şirketlerin yetkilileri hakkında soruşturma işlemi yürütüldü.

Dosyanın "Yeliz Kaya'ya devredilen taşınmazlara ilişkin işlemler" kısmında, şüpheli Kaya'ya bazı şirketler ve kişiler tarafından sıralı şekilde çok sayıda gayrimenkul devri yapıldığı tespit edildi. Başaran Holding AŞ tarafından 22, Power İnşaat AŞ tarafından 10, Koçsu Yapı AŞ tarafından 17 ve Orhan İnan tarafından 10 taşınmazın Yeliz Kaya'ya devredildiği belirlendi. Bu işlemlerle bağlantılı olarak, aralarında Başaran Holding AŞ'nin sahibi Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu 5 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Soruşturmanın "Dernek çeklerine ilişkin işlemler" boyutunda, Ahbap Derneği tarafından düzenlenen bazı çeklerin dolaşım ve tahsil süreçleri takip edildi. Bu kapsamda, çeklerin son cirantası konumunda olduğu belirlenen Sibel Kaya ile Muhammed Ali Yılmaz'a yönelik işlem başlatıldı.

"Haluk Levent ile bağlantılı şüpheli ilişkilere ilişkin işlemler" başlığında ise Levent ile mali ve ticari bağı şüpheli nitelikte bulunan Ali Demirhan mercek altına alındı. Soruşturmanın bu ayağında Ayhan Demir, Nejdet Kuy, Murat Yaren, Ayhan Çevik, Hüseyin Başaran, Recep Demir, Emre Saral, Faruk Koç, Orhan İnan, Sibel Kaya, Muhammed Ali Yılmaz, Ali Demirhan ile Deniz Şimşek hakkında gözaltı kararı verilmişti.