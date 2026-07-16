Ahbap operasyonunda sıcak gelişme: Haluk Levent dahil 14 kişi cezaevine gönderildi!

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen ve aralarında derneğin kurucusu ünlü şarkıcı Haluk Levent'in de bulunduğu 25 şüphelinin hakimlikteki işlemleri tamamlandı. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Haluk Levent dahil 14 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

MAHKEMEDEN TUTUKLAMA VE ADLİ KONTROL KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti.

Savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 25 kişiden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılması yönünde karar verildi.

İŞTE TUTUKLANAN İSİMLER

Mahkeme kararıyla tutuklanan 14 isim şu şekilde açıklandı:

Haluk Levent

Ece Güner

İlker Çetin

Nurdan Eriş

Yusuf Can Ertit

Kemal Ötünç

Şehmuz Baştuğ

Abdülcevat Özkan

Emrah Gödeliner

Erhan Dökmeci

Halil Bostancı

Mehmet Ulu

Yeliz Kaya

Zafer Yay

OPERASYONUN DETAYLARI: MASAK RAPORLARI VE BAHİS İDDİASI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdiği çalışmanın arka planında ciddi iddialar yer alıyor.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada şu detaylar öne çıktı:

Mali Uyumsuzluk: Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri ve teknik-fiziki takip çalışmaları sonucunda şüphelilerin mali profilleriyle uyuşmayan çok yüksek tutarlı para hareketleri belirlendi.

Şans Oyunları ve Kayıplar: Şüphelilerin kendi aralarında yüksek miktarda para transferi gerçekleştirdikleri, şans oyunları hesaplarına devasa meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarda kayıp yaşadıkları iddia edildi.

Şüpheli Tapu Devirleri: Kısa zaman diliminde şüphelilerin kendi aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi yaptıkları tespit edildi.

GÖZALTINDAKİ 17 KİŞİNİN JANDARMADAKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Soruşturma kapsamında 12 Temmuz günü düzenlenen ilk dalga operasyonda Haluk Levent dahil 17 şüpheli yakalanmış, ardından 9 zanlı daha gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 1'i emniyetten serbest bırakılırken, geri kalan 25 kişi adliyeye sevk edilmiş ve bu gruptan 14'ü tutuklanmıştı.

Öte yandan, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla illerinde eş zamanlı olarak düzenlenen ayrı bir operasyonda yakalanan diğer 17 şüphelinin ise jandarmadaki yasal işlemlerinin halen devam ettiği bildirildi.