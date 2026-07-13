Ahbap soruşturmasında adı geçmişti: Ece Güner gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Ahbap Derneğine yönelik yürüttüğü kapsamlı soruşturmada, Haluk Levent ile Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlığını yapan avukat Ece Güner gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ahbap soruşturmasında adı geçmişti: Ece Güner gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği merkeze alınarak yürütülen soruşturmada yeni gözaltılar gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ve Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent’in danışmanı olduğu belirtilen avukat Ece Güner güvenlik güçlerince yakalanarak gözaltına alındı. Ece Güner’in profili, siyaset ve sivil toplum eksenindeki bir bağlantıyı da ortaya koydu. Güner'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklanıp başkanlık görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da danışmanlığını yaptığı öğrenildi.

HALUK LEVENT'E 3 AYRI SUÇLAMA

Başsavcılığın yürüttüğü adli süreçte şüphelilere yöneltilen suçlamalar netleşti. Dosya kapsamında Haluk Levent hakkında "Dernekler Kanunu’na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamalarıyla işlem yapılıyor.

Toplam 26 kişinin şüpheli sıfatıyla yer aldığı soruşturmada; Haluk Levent ve E.G. (Ece Güner) ile birlikte Z.Y., Ş.B., H.B., M.U., S.K., Y.M., R.S., A.Ö., K.Ö., N.E., G.Ö., E.D., M.Y., Y.C.E., T.S.B, İ.Ç., Y.K. ve E.Ö.Ç. gözaltına alınan isimler oldu.

5 ŞÜPHELİ FİRARİ DURUMDA

Gözaltı dalgasının yanı sıra adreslerinde bulunamayan şüpheliler için emniyet birimlerinin mesaisi devam ediyor. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan isimlerden B.V.'nin halihazırda yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Dosyadaki diğer firari şüpheliler A.Ç., M.S.K., A.B.K. ve B.E.'nin yakalanması için başlatılan arama çalışmaları ise sürüyor.

DEPREM BAĞIŞLARI MERCEK ALTINDA

Olayın geçmişine bakıldığında, Başsavcılık tarafından daha önce yapılan açıklamalar soruşturmanın gidişatını şekillendirmişti. Söz konusu resmi açıklamada, Ahbap Derneği hesaplarından bazı şahsi hesaplara yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirildiği ve deprem bağışlarının amacı dışında kullanıldığı belirtilmişti. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik mali incelemelerin devam ettiği vurgulanmıştı.

Gelinen son aşamada, şüphelilerin adreslerinde yapılan eş zamanlı aramalarda çok sayıda dijital materyal, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli belgelere el konuldu. Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak derinleştirilerek devam ettiğini bildiriyor.

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