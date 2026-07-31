Ahbap soruşturmasında Berna Laçin konuştu: "Masumiyet karinesi, bekliyoruz"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında adliyeye gelen oyuncu Berna Laçin, konuyla hiçbir alakası olmadığını belirtti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ahbap soruşturmasında Berna Laçin konuştu: "Masumiyet karinesi, bekliyoruz"
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Soruşturma dosyasında adı geçen ünlü isimlerin savcılıktaki ifade işlemleri sürüyor. İfade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayına giriş yapan oyuncu Berna Laçin, adliye binasında basın mensuplarıyla karşılaştı. Gazetecilerin Haluk Levent ile ilgili sorusuna yanıt veren Laçin, "Masumiyet karinesi daha bekliyoruz. Ben bir şey diyemem" diyerek hukuki sürece işaret etti.

BERNA LAÇİN'DEN "EN İYİ VATANDAŞ ÖDÜLÜ" HATIRLATMASI

Kendisinin soruşturma konusuyla bir bağının bulunmadığını ifade eden Laçin, savcılıkta karşısına çıkacak soruları bilmediğini aktardı. Konunun devletin üst kademelerince nasıl değerlendirileceğini merak ettiğini belirten ünlü oyuncu, "Benim hiç bir alakam. Ama ne soracaklarını bilmiyorum. Ben de merakla takip ediyorum. Ben de bilmek istiyorum. Özellikle mesela devlet erkanının ne diyeceğini çok merak ediyorum. Çünkü bütün ödülleri aldı. Ahbap en iyi vatandaş ödülünü aldı. Bunlar önemli" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturmanın geçmiş aşamalarında Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin de ifade vermek üzere savcılığa çağrılmıştı. Çağrılan bu isimler, ifade işlemleri için tek tek adliyeye geldi. Berna Laçin'den hemen önce İstanbul Adalet Sarayına ulaşan İrem Helvacıoğlu, savcıya ifadesini verdi. Süreç, dosyada yer alan isimlerin ifadelerinin alınmasıyla devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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