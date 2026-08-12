AHBAP soruşturmasında Farah Zeynep Abdullah’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın 10 Ağustos'ta verdiği savcılık ifadesine ulaşıldı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
AHBAP soruşturmasında Farah Zeynep Abdullah’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı!
Yayınlanma:

İfadesinde AHBAP Derneği ile koordineli bir faaliyeti olmadığını belirten Abdullah, deprem döneminde yalnızca Babala TV bünyesinde telefon görüşmeleri yaparak yardımların ulaştırılması için iyi niyetle koordinasyon sağlamaya çalıştığını dile getirdi. O dönem şahsi çabalarıyla depremzedelere destek olmaya çalıştığını ve derneğin çalışmalarına her zaman mesafeli yaklaştığını vurgulayan oyuncu, savcılıktaki ifadesini şu sözlerle tamamladı:

"Şu anda o dönem bir yaraya merhem olmak için toplanmış olan bağışların yerli yerinde ve tam ihtiyaç giderici olarak kullanıldığını öğrenip mutlu olmayı dilerdim. Bununla gururlanmak isterdim ancak durumun tam aksi olduğunu, en azından iddiaların bu yönde olduğunu görmek benim için üzücüdür. Diyeceklerim bunlardan ibarettir."

İranlı komutandan ABD'nin kara operasyonu iddiasına yanıt: "Tamamen hayal ürünü!"İranlı komutandan ABD'nin kara operasyonu iddiasına yanıt: "Tamamen hayal ürünü!"Gündem
Farah Zeynep Abdullah ifadesi ortaya çıktı
Günün Manşetleri
İstanbul Valiliği'nden alarm!
ABD ile İran arasında kritik uzlaşı!
"Süreç tamamen açık ve şeffaf ilerleyecek"
Diyarbakır'da Yunus timlerinden dev bilanço!
12 Ağustos’ta bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın
Trafo patladı, ormanlık alan kül oldu...
Üç ülke artık uyuşturucu çetelerine karşı da birlikte hareket edecek
UltrAslan lideri Muzaffer Şirin'in savcılık ifadesi ortaya çıktı
Bir işçiyi kurtarma çalışması başlatıldı
İstanbul'da suç örgütlerine operasyon
Çok Okunanlar
12 Ağustos’ta bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın 12 Ağustos’ta bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın
Akaryakıtta rakamlar yenilendi! İşte 12 Ağustos 2026 il il güncel benzin ve motorin fiyatları Akaryakıtta rakamlar yenilendi! İşte 12 Ağustos 2026 il il güncel benzin ve motorin fiyatları
Altın alacaklar ve satacaklar dikkat: Çeyrek ve gram altın bugün kaç TL? 12 Ağustos 2026 canlı tablo Altın alacaklar ve satacaklar dikkat: Çeyrek ve gram altın bugün kaç TL? 12 Ağustos 2026 canlı tablo
6 Milyon 400 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar 6 Milyon 400 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar
MGM’den son dakika hava uyarısı: Yarın 24 ilde gök gürültülü sağanak alarmı MGM’den son dakika hava uyarısı: Yarın 24 ilde gök gürültülü sağanak alarmı