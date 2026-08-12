AHBAP soruşturmasında Farah Zeynep Abdullah’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı!

İfadesinde AHBAP Derneği ile koordineli bir faaliyeti olmadığını belirten Abdullah, deprem döneminde yalnızca Babala TV bünyesinde telefon görüşmeleri yaparak yardımların ulaştırılması için iyi niyetle koordinasyon sağlamaya çalıştığını dile getirdi. O dönem şahsi çabalarıyla depremzedelere destek olmaya çalıştığını ve derneğin çalışmalarına her zaman mesafeli yaklaştığını vurgulayan oyuncu, savcılıktaki ifadesini şu sözlerle tamamladı:

"Şu anda o dönem bir yaraya merhem olmak için toplanmış olan bağışların yerli yerinde ve tam ihtiyaç giderici olarak kullanıldığını öğrenip mutlu olmayı dilerdim. Bununla gururlanmak isterdim ancak durumun tam aksi olduğunu, en azından iddiaların bu yönde olduğunu görmek benim için üzücüdür. Diyeceklerim bunlardan ibarettir."