Ahbap soruşturmasında Gökhan Özoğuz ifade verdi: "Konser gelirlerini kumara yatırdığını duydum!"

Ahbap soruşturması kapsamında savcılığa gelerek ifade veren şarkıcı Gökhan Özoğuz’un adliyedeki işlemleri tamamlandı. Soruşturma dosyasında adı geçen kişilerle aralarında herhangi bir para trafiği bulunmadığının altını çizen Özoğuz, dernek yönetimiyle de bir bağının olmadığını kaydetti. Ünlü şarkıcı savcılıktaki beyanında, "Haluk Levent ve dernek yönetici veya üyeleri ile herhangi bir tanışıklığım yoktur" dedi.

Özoğuz, finansal iddialara ilişkin savcılık makamına "Haluk Levent, Oğuzhan Uğur veya Ahbap Derneğine ait herhangi bir hesap üzerinden para transferim olmadı" ifadelerini kullandı.

HALUK LEVENT İÇİN ŞOKE EDEN KUMAR İDDİASI

İfadesi sırasında Haluk Levent’in konser paralarını kumar oynamak için kullandığı yönündeki iddialara değinen Özoğuz, konuyu 1990'lı yılların sonu ve 2000'li yılların başına dayandırdı. Şarkıcı, "Çok eskiden 1990’ların sonlarında 2000’lerin başlarında günde 4 tane üniversite konserlerine gittiğini duyuyordum ve yine buradan gelirleri de kumar ve bahis borçlarına karşılık kullandığını duymuştum ama buna birebir şahit değilim. Ancak eskiden beri yapılacak olan yardımlar konusunda Haluk Levent ve derneğine yardımda bulunulmaması yönünde iradem olmuştur ve yakın çevremi de bu konuda yönlendirmişimdir" ifadelerini kullandı.

Özoğuz, yardımların amacından sapması ihtimaline dair ise "Benim iyi niyetimi kötüye kullanarak ve yapılan yardımları da kötü iş ve işlemlerde kullanılmasına sebebiyet vermiş isem benim için büyük bir hayal kırıklığı olmuştur" diyerek ifade işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı.

DEPREM PAYLAŞIMI VE 'SAHİPSİZ ÜLKE' SÖYLEMİNE AÇIKLIK GETİRDİ

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar da Özoğuz'un savcılık ifadesinde yer buldu. Attığı tweet'lerde yalnızca bir derneği öne çıkarmadığını belirten Özoğuz, "Paylaşımda da görüleceği üzerine sadece Ahbap'a yönelik bir paylaşım olmamakla deprem nedeni ile yardımda bulunulan tüm dernek ve kurumları etiketledim. Yardım dışında bir niyet içerisinde olsaydım AFAD ve Kızılay gibi kurumları hiç belirtmezdim" dedi.

Başka bir sosyal medya platformunda paylaşılan ve kendisinin "kendimi sahipsiz hissediyorum" dediği videoya da açıklık getiren Özoğuz, bu sözlerinin hedefinde devlet kurumlarının olmadığını vurguladı. Şarkıcı, "Sosyal medya platformunda yapılan paylaşımda 'korkunç şeyler yaşandı ve yaşanıyor gerçekten de hayatımda ülkeyi bu kadar sahipsiz hissediyorum' şeklinde bir söylemim oldu ancak bunu kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti ve herhangi bir kamu kurumu için belirtmedim" diye konuştu.