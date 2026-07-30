Ahbap soruşturmasında Hüseyin Başaran'ın ifadesi ortaya çıktI!

Şüpheliler hakkında konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ile mali ve ticari ilişkiler başlıkları altında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Başaran Holding sahibi Hüseyin Başaran'ın ifadesi ile gayrimenkul satış protokollerinin detayları ortaya çıktı.

Hüseyin Başaran: "Etkin pişmanlıktan faydalanmak istemiyorum, mağdur edilen benim"

Gözaltına alınan 12 şüpheli arasında yer alan Hüseyin Başaran, emniyetteki ifadesinde herhangi bir örgütle alakasının bulunmadığını belirterek etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini söyledi.

Haluk Levent ile 4 yıl önce tanıştığını ifade eden Başaran, ifadesinde şu ifadelere yer verdi:

"Bana Barter Havuzu sisteminden bahsetti. Barter Havuzu sistemi şu şekilde işlemekte; örneğin bir yurt yaptırılacağı zaman bunun bedelinin bir taşınmaz olarak ödenmesidir. Bu sistemin benimle bir alakası bulunmamaktadır. Haluk Levent'in kullandığı sistemin bu olduğunu kendisi bize anlattı. Yani öncelikle benden taşınmaz satın almak istediğini, bu taşınmazlarla fon alacağını, bu fonların 4-5 ay sonra geleceğini söylediği için vadeli olarak ödeme yapacağını belirtti. Sonraki Barter aşaması veya bu taşınmazları ne için kullanacağı kısmı beni ilgilendirmektedir, bu aşamalarda ben dahil değilim."

"Rahmetli kızımın ismini okula ve ramazan çadırına verdiğini söyledi"

Satış sürecine ve Haluk Levent ile aralarındaki diyaloğa değinen Başaran, "Normalde ben peşin satışlar yapmaktayım. Birkaç gün sonra yine aynı satış ofisine asistanı olduğunu söylediği Yeliz Kaya isimli kişi ile geldi. 3 Şubat günü yapılan protokolle toplamda 602 milyon lira karşılığında 4 adet taşınmazın Yeliz Kaya üzerine devredilmesini söyledi. Bunun sebebinin de yurt dışından gelecek olan fonların yetkilisinin Yeliz Kaya olduğunu söyledi, biz de devrettik. Haluk Levent evime ve iş yerime gelmeye devam etti. Neredeyse her gün evime gelmeye başladı, hatta geldiği günlerden birinde kendi kızını da yanına getirdi. Yine Hatay'da bulunan bir okul resmi getirerek bu okulun tamamlandığını, ‘buna rahmetli kızınızın adını verelim abi’ dedi. Ayrıca ramazan çadırı yaptırdığını ve yine üzerine kızımın adını yazdığını gösterir bir fotoğraf gösterdi. Tüm bunları kızıma olan hassasiyetimden dolayı yaptığını ve kendisine güvenmeye devam etmemi sağlamaya çalıştığını düşünüyorum" dedi.

Ahbap Derneği'ne hiç bağışta bulunmadığını belirten Başaran, deprem döneminde yardımlarını şahsi şirketleri üzerinden yaptığını vurgulayarak, "Taşınmazlara dair tüm işlemler hakkında savcılığa şikayette bulundum ayrıca tedbir talepli hukuk davası açtım ve bu tedbirler tapulara konuldu. Ben çok uzun yıllardır bu işi yapmaktayım. Ben sadece taşınmaz satışı gerçekleştirdim ve paramı da alamadım, bu konuda mağdur edilen de benim" şeklinde konuştu.

Para trafiği ve eksper raporları açıklaması

Taşınmazlarla ilgili finansal sürece dair bilgi veren Başaran, anlaşma miktarının toplamda 2 milyar 298 milyon 985 bin 908 lira olduğunu bildirdi. Banka eksper raporlarının her zaman düşük çıktığını ve bedellerin rayice uygun olduğunu aktaran Başaran, tarafına yapılan ödemenin 151 milyon 680 bin lira olduğunu ve buna ilişkin dekontları sunduğunu ifade etti.

Gelen 89 milyon 680 bin liralık ödemeye ilişkin ise Başaran, "Ben tüm taşınmazları Yeliz Kaya isimli kişiye devrettim. Esin isimli kişiye Yeliz Kaya'dan devrolmuştur. Bu durumu fark edince gerekli hukuk davalarını açtım, ödemeleri tamamlanmayan bu taşınmazlara tedbir konulmasını talep ettim, bu tedbirler de konuldu. Tarafıma yapılan son ödeme Esin Önder Çağlayan isimli kişinin sahibi olduğu Globus Savunma Sanayi unvanlı şirketten Yeliz Kaya adına daire satış bedeli işlem açıklaması ile yapıldı" dedi.

Protokol belgeleri ve Haluk Levent imzalı senetler ortaya çıktı

Yürütülen soruşturmada Hüseyin Başaran ve oğlu Can Başaran ile Yeliz Kaya arasında yapılan satış protokolleri ve ödeme planlarının detayları da dosyaya girdi:

Milyonluk Satışlar: Can Başaran'ın B House Projesinden 332 milyon 999 bin 912 lira, Mina Towers'tan ise 494 milyon 265 bin 908 lira değerinde gayrimenkulü Yeliz Kaya'ya sattığı belirtildi.

4 Adet Vadeli Senet: Yeliz Kaya ve Başaran Holding arasındaki protokolün ödeme planında Haluk Levent imzalı 4 adet toplam 897 milyon 800 bin lira değerinde vadeli senet düzenlendiği tespit edildi.

Ahbap Derneği Kefalet Senedi: Haluk Levent imzalı protokolde, 2 ayrı projeden toplam 9 adet bağımsız bölümün Ahbap Platformu faaliyetlerinde kullanılacağı ve bu nedenle Ahbap Derneğinin kefalet senedinin satıcıya verileceği ifadesinin yer aldığı belirlendi.

Bordo Gıda Evrakı: Bordo Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Yeliz Kaya arasındaki evrakta da 1 adet taşınmazın Ahbap faaliyetlerinde kullanılacağı gerekçesiyle sözleşme tutarı karşılığında Ahbap Derneği kefalet senedinin devredileceği kaydedildi.

Banka transferleri ve dekont detayları

Yeliz Kaya ile Başaran Trabzon Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında banka üzerinden yapılan ödeme hareketleri de belirlendi:

13 Mart 2026: "Satış carisine istinaden" açıklamasıyla 14 milyon 500 bin TL EFT.

7 Nisan 2026: "Dükkan satış carisine istinaden" açıklamasıyla 40 milyon TL EFT.

24 Nisan 2026: "Daire satışı bedeli olarak" açıklamasıyla 89 milyon 680 bin TL havale.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma devam ediyor.