Ahbap soruşturmasında kritik gelişme! 6 ünlü isim ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Ahbap' soruşturması kapsamında sıcak bir gelişme yaşandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Ahbap soruşturmasında kritik gelişme! 6 ünlü isim ifadeye çağrıldı
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Soruşturma dâhilinde kamuoyunun yakından tanıdığı 6 ünlü ismin daha ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

6 TANINMIŞ İSME İFADE ÇAĞRISI

Yürütülen geniş kapsamlı soruşturma çerçevesinde gazeteciler Fatih Altaylı, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses ile komedyen Şahan Gökbakar, oyuncu Hazal Kaya ve YouTuber Fatih Koparan'ın ifadelerine başvurulacak.

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