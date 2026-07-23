Ahbap soruşturmasında kritik gelişme! 6 ünlü isim ifadeye çağrıldı

Soruşturma dâhilinde kamuoyunun yakından tanıdığı 6 ünlü ismin daha ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

6 TANINMIŞ İSME İFADE ÇAĞRISI

Yürütülen geniş kapsamlı soruşturma çerçevesinde gazeteciler Fatih Altaylı, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses ile komedyen Şahan Gökbakar, oyuncu Hazal Kaya ve YouTuber Fatih Koparan'ın ifadelerine başvurulacak.