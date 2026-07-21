Ahbap Soruşturmasında Oğuzhan Uğur ve 8 şüpheli tutuklandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan ve aralarında BaBaLa TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu şüpheliler hakkında mahkeme kararını verdi.

10 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, adli makamlara sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Oğuzhan Uğur, Ersin Gökgün, Muharrem Karataş, Gülgün Öztürk, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Suzan Düşküner Mintaş, Fatih Eke ve Emir Taşar, 'Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheli Özgür Ömer Güner ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilen isim oldu.

9 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Sulh ceza hakimliğinde hakim karşısına çıkan şüphelilerin sorgusu tamamlandı. Hakimlik, aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 9 şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi. Adli kontrol talebiyle sevk edilen Özgür Ömer Güner ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.