Ahbap soruşturmasında yeni gelişme! 5 ünlü isim ifadeye çağrıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

"Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasını araştıran savcılık, sanat dünyasından beş tanınmış ismin daha bilgisine başvurma kararı aldı. Bu kapsamda Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı.

MASAK RAPORUNDAKİ BAHİS VE TAPU TRAFİĞİ

Soruşturmanın temelini, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesine yönelik yapılan kapsamlı çalışmalar oluşturuyor. Emniyet güçlerinin teknik ve fiziki takipleri ile Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Hesap hareketleri incelemelerinde, zanlıların mali profilleriyle hiçbir şekilde uyuşmayan, yüksek tutarlı para hareketleri ve kendi aralarında gerçekleştirdikleri devasa para transferleri tespit edildi. Şüphelilerin bu paraları şans oyunları hesaplarına aktararak bahis oynadıkları ve yüksek miktarlarda kayıp yaşadıkları belirlendi. Ayrıca zanlıların kısa süre içerisinde, birbirleri arasında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdiği de soruşturma dosyasına girdi.

28 TUTUKLAMA

Operasyonların başladığı ilk günden bu yana adli makamların talimatıyla toplam 54 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen isimlerden, derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent ile Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 28 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Başsavcılığın sürdürdüğü soruşturmaya yönelik dördüncü dalga operasyonunda ise 13 şüpheli daha gözaltına alındı.

Yargı süreci devam ederken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebini değerlendiren İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, Ahbap Derneğinin tüm mal varlığının idare yetkilerinin tümüyle yönetim kayyumuna devredilmesine hükmetti. Aynı süreçte derneğin ve soruşturmada adı geçen bazı zanlıların şahsi mal varlıklarına da el konuldu.

Mali suçlamalar ve dernek faaliyetlerinin mercek altına alındığı bu geniş çaplı dosyada, geçmiş haftalarda da kamuoyunun yakından tanıdığı pek çok isim ifade vermişti. Öykü Serter, Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Fatih Portakal, Hazal Kaya, Ruşen Çakır, Özlem Gürses, Fatih Altaylı, Feyza Altun, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Uğur Dündar, Hayko Cepkin ve Elçin Sangu, İstanbul Adliyesine gelerek savcılık makamına bildiklerini aktarmıştı.