"Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturmasında kritik gelişme! Ünlü isimler ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında sıcak bir gelişme yaşandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
"Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturmasında kritik gelişme! Ünlü isimler ifadeye çağrıldı
Yayınlanma: Güncellenme:

Aralarında gazeteci, sanatçı ve oyuncuların da bulunduğu çok sayıda tanınmış ismin ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

ÜNLÜ İSİMLER SORUŞTURMA KAPSAMINDA İFADE VERECEK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde; gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ile rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin’in ifadeye çağrılacakları bildirildi.

Sosyal medyada yapay gündem ve FETÖ ağlarına büyük darbe: Binlerce hesaba erişim engeli!Sosyal medyada yapay gündem ve FETÖ ağlarına büyük darbe: Binlerce hesaba erişim engeli!Gündem
soruşturma Haluk Levent
Günün Manşetleri
Türkiye'de sıcak hava dalgalarının şiddeti 11 katına çıktı!
Ticaret Bakanlığı'ndan reklamlarda devrim!
Kastamonu'da sel ve heyelan alarmı!
Filenin Sultanları 2. Kez VNL Şampiyonu Oldu!
Gürsel Tekin'den "paralı figüran" iddialarına sert yanıt
6 yıl kesinleşmiş cezası olan firari yakalandı!
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor!
İşte 26 Temmuz pazar il il güncel hava durumu
Akın Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması
Turizm sektöründe istihdama 6 milyar liralık destek
Çok Okunanlar
Altında Pazartesi sürprizi: Değer kazandı! İşte 27 Temmuz güncel altın fiyatları Altında Pazartesi sürprizi: Değer kazandı! İşte 27 Temmuz güncel altın fiyatları
Meteoroloji alarm vererek duyurdu! Meteoroloji alarm vererek duyurdu!
Depoyu dolduracaklar dikkat: Akaryakıtta yeni hafta tarifesi! Depoyu dolduracaklar dikkat: Akaryakıtta yeni hafta tarifesi!
5 Milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar 5 Milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Sürücüler dikkate almadan yola çıkmayın! Sürücüler dikkate almadan yola çıkmayın!