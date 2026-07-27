"Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturmasında kritik gelişme! Ünlü isimler ifadeye çağrıldı

Aralarında gazeteci, sanatçı ve oyuncuların da bulunduğu çok sayıda tanınmış ismin ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

ÜNLÜ İSİMLER SORUŞTURMA KAPSAMINDA İFADE VERECEK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde; gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ile rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin’in ifadeye çağrılacakları bildirildi.