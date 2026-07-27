"Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturmasında kritik gelişme! Ünlü isimler ifadeye çağrıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında sıcak bir gelişme yaşandı.
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Aralarında gazeteci, sanatçı ve oyuncuların da bulunduğu çok sayıda tanınmış ismin ifadeye çağrıldığı öğrenildi.
ÜNLÜ İSİMLER SORUŞTURMA KAPSAMINDA İFADE VERECEK
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde; gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ile rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin’in ifadeye çağrılacakları bildirildi.