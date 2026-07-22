"Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturmasında o isimler ifadeye çağrılıyor!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturmasında sıcak ve kritik bir gelişme yaşandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
"Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturmasında o isimler ifadeye çağrılıyor!
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 Soruşturma kapsamında medya ve sanat dünyasından kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin ifadelerine başvurulacağı bildirildi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞEREK DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması derinleşerek devam ediyor. Yürütülen adli soruşturma çerçevesinde kamuoyunun yakından tanıdığı gazeteci, sunucu ve sanatçıların bilgisine başvurulacağı öğrenildi.

İFADESİNE BAŞVURULACAK İSİMLER

Soruşturma dosyası kapsamındaki incelemeler doğrultusunda bilgisine başvurulacak isimler arasında Ece Üner ve Fatih Portakal yer alıyor.

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