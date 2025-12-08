Ahmet Çakar hakkında yeni gelişme! Gözaltı kararı kaldırıldı

Futbol dünyasındaki yasa dışı bahis iddiaları üzerine başlatılan geniş çaplı soruşturmada adı geçen isimlerden olan Ahmet Çakar için, gözaltı kararının iptali yönünde bir adım atıldı.

Elde edilen bilgilere göre, alınan bu karara gerekçe olarak Çakar'ın sağlık durumu gösterildi.

Çakar'ın, tedavisinin ardından sağlık durumuna göre adliyede mevcutlu olarak hazır edilmesi için talimat verildiği öğrenildi.