Ahmet Çakar hakkında yeni gelişme! Gözaltı kararı kaldırıldı

Futbol camiasını sarsan ve "bahis oynandığı" iddialarına odaklanan soruşturma çerçevesinde, hakkında gözaltı kararı bulunan ünlü yorumcu Ahmet Çakar ile ilgili yeni bir karar alındı. Çakar'ın mevcut sağlık durumu gerekçe gösterilerek gözaltı uygulaması kaldırıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ahmet Çakar hakkında yeni gelişme! Gözaltı kararı kaldırıldı
Yayınlanma:

Futbol dünyasındaki yasa dışı bahis iddiaları üzerine başlatılan geniş çaplı soruşturmada adı geçen isimlerden olan Ahmet Çakar için, gözaltı kararının iptali yönünde bir adım atıldı.

Elde edilen bilgilere göre, alınan bu karara gerekçe olarak Çakar'ın sağlık durumu gösterildi.

Çakar'ın, tedavisinin ardından sağlık durumuna göre adliyede mevcutlu olarak hazır edilmesi için talimat verildiği öğrenildi.

Uyuşturucu kuryesi röntgende yakalandı! 407 gram metamfetamin midesinden çıktıUyuşturucu kuryesi röntgende yakalandı! 407 gram metamfetamin midesinden çıktıGündem
Ekrem İmamoğlu’nun ‘sahte diploma’ davası ertelendiEkrem İmamoğlu’nun ‘sahte diploma’ davası ertelendiGündem
Ahmet Çakar bahis
Günün Manşetleri
İmamoğlu’nun ‘sahte diploma’ davası ertelendi
Milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi!
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı
Büyükçekmece adliye soygununda gelişme
2026 bütçesi görüşmeleri yarın başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maduro ile görüştü
“Haberler gerçek dışı, bahis söz konusu değil”
CHP'de yeni MYK belli oldu
Türk limanları Kasım ayında tarihi rekor kırdı
Gürbulak'ta 394 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Çok Okunanlar
Emekliler dikkat! Promosyon tutarları güncellendi… Emekliler dikkat! Promosyon tutarları güncellendi…
1.5 milyon TL’ye 32 günde ne kadar faiz geliyor? 1.5 milyon TL’ye 32 günde ne kadar faiz geliyor?
Meteoroloji il il duyurdu! Meteoroloji il il duyurdu!
Komisyon bu hafta toplanıyor: 2026 asgari ücret için geri sayım başladı, işte olası zam senaryoları Komisyon bu hafta toplanıyor: 2026 asgari ücret için geri sayım başladı, işte olası zam senaryoları
Van’da deprem paniği! Daha büyük bir deprem olur mu? Van’da deprem paniği! Daha büyük bir deprem olur mu?