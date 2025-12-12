Ahmet Çakar yeniden hastaneye kaldırıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "futbolda bahis" soruşturması kapsamında, 5 Aralık sabahı düzenlenen operasyonla hakkında gözaltı kararı verilen 46 kişiden biri olan eski hakem Ahmet Çakar, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye sevk edilmişti.

Çakar, gözaltında bulunduğu sırada 7 Aralık'ta kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılmış, ertesi gün ise Samatya’daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde anjiyoya alınmıştı. Çakar hakkında verilen gözaltı kararı ise 8 Aralık’ta kaldırılmıştı.

TABURCU OLDUKTAN SONRA TEKRAR RAHATSIZLANDI

Hastaneden taburcu edildikten sadece günler sonra Ahmet Çakar'ın sağlık durumu yeniden kötüleşti. Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun sosyal medya paylaşımına göre, Ahmet Çakar bugün yeniden kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Şu an hastanede bulunan spor yorumcusunun durumunun kesinleşmesi ve gerekli tedavinin planlanması amacıyla sağlık tetkiklerinin titizlikle sürdüğü öğrenildi.