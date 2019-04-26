31 Mart seçimlerinden çıkan sonuç, AKP içinde yeni parti kurmak isteyenlere umut oldu. Ahmet Davutoğlu’nun yayımladığı manifestonun ardından, Ali Babacan’ın da uluslararası yatırımcılara söz verdiği ortaya çıktı. Abdullah Gül ve Ali Babacan’ın yeni parti kurmak amacıyla çok sayıda toplantıya katıldıkları öğrenildi. Yeniçağ gazetesi yazarı Ahmet Takan, "Siyasi kulislerde konuşulanlara göre. Ramazan bayramından sonra, Haziran ayı içinde daha da hareketlenecekler. Ali Babacan İngiltere'de bazı görüşmeler yapıp döndü. İstanbul'da bir grup sanayici ile de kapalı bir toplantı yaptığını işittim" ifadelerini kullandı

Seçim sonuçlarını fırsat bildiler, çalışmaları hızlandırdılar.



31 Mart Yerel Seçimleri’nden çıkan sonuç, AKP’ye alternatif yeni bir siyasi hareketin fitilini de ateşledi.



11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Devlet Bakanı Ali Babacan’ın yeni parti için çalışmalarını hızlandırdı.



Aydınlık gazetesinin haberine göre, Davutoğlu’nun AKP yönetimini ve politikalarını eleştirdiği deklarasyonun ardından, Gül ve Babacan da çeşitli temaslarda bulundu.



ABD’nin de Gül ve Babacan’ı desteklediği, ancak Davutoğlu'na da soğuk bakmadığı, seçim sonrası ABD’li diplomatların da faaliyetlerini artırdığı öğrenildi.



Çalışmalarını kendi başına yürüten Davutoğlu’nun ise kuracağı partiyi Mayıs ayı sonuna kadar ilan etmesi bekleniyor.



Parti teşkilatını oluşturmak için çalışmalarına başlayan Davutoğlu’nun, birçok ilde çok sayıda isimle temas halinde olduğu ortaya çıktı.



Abdullah Gül ve Ali Babacan’ın ise, partileşmek için bir süre daha bekleyecekleri öğrenildi.



Gül ve Babacan’ın uluslararası yatırımcılara “yıl sonuna kadar partiyi kuracağız” sözünü verdiği ifade ediliyor.



Davutoğlu ve Gül-Babacan hareketlerinin, uzun vadede birleştirilmesi ve etkisinin artırılması planlanıyor.



Davutoğlu ve Gül-Babacan hareketleri ayrı ayrı yürüse de son aşamada birleştirilmesi planlanıyor. İki grupla da temas içinde olan eski bir Ak Parti milletvekili "İki parti olmaz. En başta ABD istemez. " ifadelerini kullandı.



Öte yandan AKP'nin 28'inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, hafta sonu Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yapılacak. Basına kapalı yapılacak toplantılarda, yeni parti çalışmalarının da gündemde olacağı belirtiliyor.



Yeniçağ gazetesi yazarı Ahmet Takan, "Siyasi kulislerde konuşulanlara göre. Ramazan bayramından sonra, Haziran ayı içinde daha da hareketlenecekler. Ali Babacan İngiltere'de bazı görüşmeler yapıp döndü. İstanbul'da bir grup sanayici ile de kapalı bir toplantı yaptığını işittim" ifadelerini kullandı



ulusal.com.tr