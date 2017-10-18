Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisi hakkında söylediği sözlere yanıt verdi.
Grup toplantısında Kerkük’e ilişkin açıklama yapan Davutoğlu’na Bahçeli tepki göstermişti. Davutoğlu 10 maddelik uzun bir yazılı açıklama yaptı.
Davutoğlu, Bahçeli’yi ayrıca FETÖ’nün sözcüsü olmakla suçladı.
ulusal.com.tr
Eski Başbakan ve AKP Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu kendisini eleştiren MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye 10 maddelik uzun bir yanıt verdi. Davutoğlu 5’inci ve 7 maddelerde isim vermeden doğrudan Bahçeli’yi hedef aldı. Davutoğlu, Bahçeli’nin 17-25 Aralık operasyonlarının siyasi sözcülüğünü üstlendiğini iddia etti.
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisi hakkında söylediği sözlere yanıt verdi.
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