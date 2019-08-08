Aydınlık gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik, şunları belirtti:
"Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu.
Yeni parti için faaliyette.
Hemen kuracağı söyleniyordu.
Sanki biraz beklemeye girmiş gibi.
Parti kursa da Ak Parti ile bağı koparmaya niyetli değil.
YENİ STRATEJİ
Son günlerde özel sohbetlerde söyledikleri ilginç.
Çevresinin anlattıkları da öyle.
Yakınlarının değerlendirmeler özetle şöyle:
“Ak Parti’de sıkıntı var.
Partide çözülme başladı.
Erdoğan’a parti içinde destek azalıyor.
Veliahtı Damat güven vermiyor.
Partide itiraz çok.
Ak Parti’yi bir tek Davutoğlu toparlayabilir.”
DAVUTOĞLU’NUN SESİ
Yakın çevresinin görüşleri için “Davutoğlu’nun görüşleri” deniyor.
Duyduklarımı Davutoğlu döneminde de görev yapmış üst düzey bir Ak Partiliye sordum. Önce gülümsedi. Sonra da özetle şunları söyledi:
“Ak Parti’nin sıkıntı yaşadığı doğru.
Ama Davutoğlu’nun dediği kadar değil.
İstanbul seçiminin yenilenmesi tuzaktı.
Bu tuzağa düşüldü.
Seçim sonuçları da bazı kırılmalar yarattı.
Zaten hesap da buydu.
Davutoğlu Ak Parti’nin kendine kalacağını düşünüyorsa yanılıyor.
Hem de fena halde yanılıyor.
Hayal görüyor.
Çölde susuz kalan kişinin gördüğü serap gibi bir şey.
Beyefendinin megalomanisi yüksektir.
Belli ki son günlerde daha da yükselmiş.”
DAVUTOĞLU’NUN DERİNLİĞİ
Davutoğlu’nun “stratejik derinliği” malum.
Suriye’de olaylar başladığında Şam’a bir ziyaret yapmıştı.
O ziyaretin ayrıntılarını bizzat muhataplarından dinledim.
Diplomatik valizlerle gönderilenleri de anlattılar.
Sonra bölgenin ne hale geldiğini hep beraber gördük.
Türkiye Davutoğlu’nun fantezilerinin bedelini ağır ödedi.
Ödemeye de devam ediyor.
4-5 milyon sığınmacı.
Kan gölüne dönen bir Suriye.
Fırat’ın doğusuna ABD ve PKK/PYD’nin yerleşmesi…
Hangi birini sayalım.
Ak Partinin başına yeniden dönmesi(!)
Hayali bile ürkütücü..!
ERKEN SEÇİM
“Erken seçim” tartışması başladı.
Kılıçdaroğlu “Erken seçim istemeyeceğiz” diyor.
Partinin kasasında para kalmadığı konuşuluyor.
Ama partide farklı sesler de var.
Erken seçim daha tartışılacak gibi.
AK PARTİ’DE TARTIŞMA
Muhalefet tamam, tartışma normal.
Ama Ak Parti’de de erken seçim sesleri duyuluyor.
Görüşleri özetle şöyle:
“Muhalefet erken seçim istemez.
Sıkıntımızın büyümesini bekler.
Bizim ise acil morale ihtiyacımız var.
Erken seçimi biz isteyelim.
Normal süreyi beklersek çok zorlanırız.
İşkenceye dönüşür.
Güven tazelenirse partiyi toparlarız.
Aksi halde ANAP gibi oluruz.”
Bu görüşü savunanların sayısı az.
Ama zaman ne gösterir bilinmez.
Sorun “Reis’in görev süresi.”
Erken seçim olursa3-4 yılın feda edilmesi sözkonusu.
KURBAĞA HİKAYESİ
Partinin durumu, yeni partiler…
Artı ekonomik kriz…
Halktaki hoşnutsuzluk.
Ak Parti’de sıkıntı artıyor.
“Partide sorun yok” diyenlere de tepki var.
Kurbağa hikayesi anlatılıyor.
“Kazandaki su soğuk.
Ama altında harlı bir ateş var.
Kurbağa haşlanacak, hala anlamıyorlar” deniyor.
Çıkış arayışları sürüyor.
Önümüzdeki günlerde yeni hamleler gelebilir.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Yeniden Asya Açılımı”nı ilan etti.
“Türkiye ittifakı” ile tamamlanırsa sonuç alınır.
Vakit giderek daralıyor.
İzliyoruz..!"
ulusal.com.tr
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