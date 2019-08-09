Ak Parti'deki muhaliflerin yeni parti çalışması devam ediyor. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu bir dizi temaslarda bulunmak üzere memleketi Konya'ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yeni parti kuranlar bedelini öder" sözüne yanıt veren Davutoğlu "Allah boynumu eğdirmesin" dedi. Babacan cephesindeki hareketlilik de sürüyor.

Erdoğan, yeni parti kuracak Ak Partililer için "Bedelini öderler" dedi. Yanıt Davutoğlu'ndan geldi.



Ak Parti içindeki muhalif isimlerin yeni parti çalışmaları aralıksız sürüyor. Çalışmalar iki farklı cephede devam ediyor.



Cephenin birinde eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, diğerinde ise eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Ali Babacan var.



Davutoğlu yeni parti hazırlıkları kapsamında kurmaylarıyla beraber memleketi Konya Taşkent'e gitti. Davutoğlu'nun ziyaretini eski Ak Parti Milletvekili Abdullah Başçı organize etti.



Davutoğlu burada katıldığı bir programda konuşma yaptı. Hedefinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan vardı.



Davutoğlu Erdoğan'ın bu sözlerine "Allah bize bedel ödeteceğini söyleyenlere karşı boynumuzu eğdirtmesin" yanıtını verdi.



Edinilen bilgilere göre, Davutoğlu, 23 Ağustos'ta Sakarya, daha sonra da Manisa'da temaslarda bulunacak.



Ali Babacan ve Abdullah Gül cephesi de hareketli. Babacan, yaptıkları çalışmalar hakkında önümüzdeki süreçte bir bilgilendirme paylayacak. HaberTürk TV Yazarı Muharrem Sarıkaya, Babacan cephesinde önümüzdeki 2 ay içinde kadro buluşması ardından da manifesto yazımı olacağını belirtti.



Yeni parti girişimlerine karşı nasıl bir adım atacağı merak konusu olan Ak Parti Genel Merkezi olağan büyük kongreye hazırlanıyor. Kongre süreninin 23 Ağustos'taki MKYK toplantısı sonrası başlatılacağı ifade edildi. 2020'nin sonuna doğru ya da 2021'in başında büyük kongrenin düzenlenmesi planlandı. Bu süre zarfı içinde de il ve ilçe kongreleri de tamamlanmış olacak. Kurultaylarda büyük değişimler olacağı bildirildi.





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