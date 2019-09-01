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'Ahmet Davutoğlu para arıyor'

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı yeni partiye maddi destek için bir iş insanı ile görüştüğü ancak bu isteğin reddedildiği iddia edildi.

'Ahmet Davutoğlu para arıyor'

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, son açıklamasında, “Yeni bir hali yeni bir yola bağlamak kaçınılmazdır. O yeni yol yeni bir partiye yönelir mi yönelir” diyerek parti kuracağının işaretini vermişti.

AK Parti kulislerinde konuşulan iddiaya göre, Davutoğlu yeni oluşum için, üstelik memleketinden bir iş insanı ile görüşme gerçekleştirdi.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre; bu görüşme yeni parti için maddi destek görüşmesiydi. İddiaya göre çok ciddi bir meblağın talep edildiği görüşmede bu istek reddedildi. AK Parti’nin kuruluş sürecinde maddi zorlukların milletin büyük desteğiyle aşıldığını söyleyen AK Parti'li bir yönetici, “AK Parti’yi millet kurdu. Tabelalarını halk astı. Güven verseler bu arayışa gerek olmaz” dedi.

Etiketler; #Ahmet Davutoğlu
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