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Ahmet Davutoğlu yeni partiyi bu sözlerle duyurdu - Son dakika haberleri

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, bir süredir devam eden yeni bir parti kuracağı yönündeki iddialara son noktayı koydu.

Ahmet Davutoğlu yeni partiyi bu sözlerle duyurdu - Son dakika haberleri

Ahmet Davutoğlu, Konya'da katıldığı iftar programında konuştu. Davutoğlu, buradaki konuşmasında yeni partinin de sinyallerini verdi.

Davutoğlu, "Hepinizi yeni bir vizyonla birlikte yeni bir hâl ile hâllenmeye davet ediyorum" derken, "Ya yeni bir hâl ya da izmihlal" dedi.

Davutoğlu, şunları söyledi:
"Ankara'daki konuşmamda 'Yeni bir vizyona ihtiyacımız var' demiştim. Evet ülkemizin yeni bir vizyona ihtiyacı var. Konya'da buna yeni bir şey eklemek istiyorum; bizim sloganlara ve çok üst düzey söylemlere değil yeni bir hale ihtiyacımız var. Yeni bir davranışa, yeni bir duruşa, yeni bir hale kavuşmadıkça bize intikal eden emaneti, gelecek nesillere hakkıyla teslim edemeyiz. Temel değerlerimizi yitirmemek için, bize çok büyük fedakarlıklarla emanet edilen bu ekibi aynı ölçüde ve daha güçlü bir şekilde gelecek nesillere aktarmak için hepinizi yeni bir misyonla birlikte, yeni hal ile hallenmeye davet ediyorum."

Etiketler; #Ahmet Davutoğlu
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