Ahmet Davutoğlu'na ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ soruşturması! İfade vereceği tarih belli oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlaması bulunan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, adliyede savcı karşısına çıkacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ahmet Davutoğlu'na ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ soruşturması! İfade vereceği tarih belli oldu
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla soruşturma açılan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun adliyeye gideceği tarih ve saat netleşti. Dosya kapsamında işlemler sürerken Davutoğlu, 7 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te Ankara Adliyesi'nde hazır bulunacak.

ŞÜPHELİ SIFATIYLA ADLİYEDE OLACAK

Eski Başbakan Davutoğlu, başsavcılık tarafından yürütülen tahkikat çerçevesinde Ankara Adliyesi'nde savcılığa "şüpheli" sıfatıyla ifade verecek.

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