Ahmet Davutoğlu'na ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ soruşturması! İfade vereceği tarih belli oldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlaması bulunan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, adliyede savcı karşısına çıkacak.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla soruşturma açılan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun adliyeye gideceği tarih ve saat netleşti. Dosya kapsamında işlemler sürerken Davutoğlu, 7 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te Ankara Adliyesi'nde hazır bulunacak.
ŞÜPHELİ SIFATIYLA ADLİYEDE OLACAK
Eski Başbakan Davutoğlu, başsavcılık tarafından yürütülen tahkikat çerçevesinde Ankara Adliyesi'nde savcılığa "şüpheli" sıfatıyla ifade verecek.