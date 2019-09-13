Ahmet Davutoğlu'ndan istifa açıklaması

Haklarındaki ihraç istemini bu sözlerle değerlendirdi. İhraç kararı kesinleşmeden Ak Parti'den istifa ettiğini duyurdu

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, partisinden istifa etti. Davutoğlu ile birlikte eski Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, eski milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başçı da Ak Parti'den istifa etti. İstifa edenler arasında eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ile eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı da yer aldı.

Davutoğlu bu isimlerle çalışma ofisinde bir basın toplantısı düzenledi. Yeni bir parti kuracaklarını açıkladı.

"Bugünden itibaren, zikrettiğimiz temel ilkeler doğrultusunda yeni bir siyasi hareket inşa etmek ve yeni bir yola çıkmak bizim için hem tarihi bir sorumluluk hem de milletimize karşı yükümlülüğümüzün bir gereğidir."



Davutoğlu, yeni Anayasa mesajı da verdi.

"Güvenlik-özgürlük dengesinin teminat altına alındığı, her yönüyle ve her kesimiyle dünyaya açık, yakın çevresinde, gönül coğrafyasında ve dünyada barışçıl ve insani diplomasiyi esas alan, toplumsal meşruiyeti yüksek, demokratik bir anayasal sistemin hakim olduğu, demokratik bir düzen kurmak istiyoruz."

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