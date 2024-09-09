Ahmet Hakan Narin için isyan etti: "Yansın bu dünya!"

Ahmet Hakan, “8 yaşındaki bir çocuktan ne istediniz? O masumiyeti nasıl yok ettiniz? Hangi korkunç saikle Narin’i öldürdünüz? O minik bedenini giysileriyle birlikte bir çuvala nasıl koyabildiniz?" ifadelerini kullandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ahmet Hakan Narin için isyan etti: "Yansın bu dünya!"
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Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili yazısında duygularını dile getirerek, "Yansın bu dünya!" diyerek isyan etti.

Günlerce havadan ve karadan arandı. Çok sayıda ekip her olasılığı değerlendirerek, şüpheli bölgeleri tekrar tekrar kontrol etti. Son ana kadar bir umut vardı. Ancak aramaların 19’uncu gününde 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Hakan, yazısında şu soruları sordu: "O küçücük yavrudan ne istediniz? O safiyeti nasıl kirlettiniz? Nasıl bir iğrenç motivasyonla Narin’i öldürdünüz? O masumun bedenini nasıl bir çuvala koydunuz?" Hakan, "Bu vahşi eylemi amca mı yaptı? Aileden başka biri de bu vahşete ortak oldu mu? O çuvalı kaç kişi taşıdı dere kenarına? Üzerini taşlarla kapatanlar kaç kişiydi?" diye sordu.

Ahmet Hakan, "Yansın bu dünya. Ama katiller mutlaka bulunmalı. Aile, çevre, köy... Bu kahredici sessizlik sona erdirilmeli. Bu vahşete karışanlar ve sessiz kalanlar adalet önünde hesap vermeli. Biliyorum, yüreklerimiz yine de soğumayacak. Ama belki, bu büyük yangını biraz olsun hafifletecek bir adım atılmış olacak." dedi.

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