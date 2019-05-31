'FETÖ Borsası' davası kapsamında, ev hapsindeyken evine polis kılığında gelen şüphelinin saldırısı sonucu ölen Ahmet Kurtuluş'un ölümüne ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Kurtuluş’un kaldığı sitenin kameralarının cinayetten 3 gün önce 'bozulduğu' gerekçesiyle devre dışı bırakıldığı iddia edildi.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı dava kapsamında bir süre tutuklu kaldıktan sonra elektronik kelepçe takılarak adli kontrol şartıyla tahliye edilen eski AKP İzmir İl Başkanı Yardımcısı Ahmet Kurtuluş İzmir’in Narlıdere İlçesi'nde güvenlikli bir sitede ev hapsinde bulunuyordu. İddiaya göre, olay şöyle meydana geldi:



Dün akşam saatlerinde, üzerinde polis yeleği bulunan iki kişi Kurtuluş’un kaldığı siteye gelerek, dışarıdaki güvenlik personeline "Denetimli Serbestlik Bürosu'ndan geldik" dedi. Bunun üzerine güvenlik personeli, Kurtuluş’u arayarak bilgilendirdi. Kurtuluş’un izin vermesi üzerine şüphelilerden biri içeri alındı. Diğer polis yelekli şüpheli ise dışarıda bekledi. Evin zilini çalan şüpheli kapıyı açan Ahmet Kurtuluş’tan kimliğini istedi. Kurtuluş, kimliğini almak için içeri girdiğinde şüpheli de arkasından giderek 8 el ateş etti. Kurşunlardan biri başına isabet eden Ahmet Kurtuluş evinde kanlar içinde yere yığıldı.

Şüpheli ise hızlıca evden kaçtı.



‘SİTE DIŞINDA BEKLEYEN ŞÜPHELİ ÖNCE YAKALANDI, SONRA KAÇTI’ İDDİASI

Şüphelinin kaçışı sırasında iddiaya göre, site dışında bulunan güvenlik personeli önce dışarıda bekleyen diğer polis yelekli kişiyi yakaladı. Ancak yakalanan şüphelinin, "Ben polisim, bak kaçıyor asıl onun peşinden koş" demesi üzerine güvenlik personelinin kaçan kişiye doğru yöneldiği öne sürüldü. Bu esnada cinayet sırasında dışarıda bekleyen şüpheli de kaçmış oldu.



CİNAYET 5 YAŞINDAKİ OĞLUNUN GÖZLERİ ÖNÜNDE İŞLENDİ

Cinayetin Kurtuluş’un beş yaşındaki oğlunun gözleri önünde işlendiği öğrenildi.

Ağır yaralı bir halde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Kurtuluş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ahmet Kurtuluş’un cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili İzmir Emniyeti geniş çaplı soruşturma başlattı.



KAMERA CİNAYETTEN ÜÇ GÜN ÖNCE 'BOZULDU' İDDİASI

İddiaya göre, Ahmet Kurtuluş'un kaldığı güvenlikli sitenin kameraları olay sırasında devre dışıydı. Kameraların cinayetten üç gün önce 'bozulduğu' öne sürüldü.



‘FETÖ BORSASI’ DAVASINDA YARGILANIYORDU

Hakkında elektronik kelepçe takılarak adli kontrol tedbiri uygulanan Ahmet Kurtuluş, İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, liderliğini firari sanık Serkan Kurtuluş’un yaptığı iddia edilen 7’si tutuklu 69 sanığın yargılandığı “organize suç örgütü” davasının sanıkları arasında yer alıyordu.

İddianamede, liderliğini Serkan Kurtuluş’un yaptığı suç örgütüyle irtibatlı olduğu ileri sürülen eski İzmir İstihbarat Şube Müdürü Kudret Dikmen’in gözaltına alınacak olan FETÖ şüphelilerinin listesini önceden Ahmet Kurtuluş aracılığıyla çeteye sızdırdığı, çetenin de ‘MİT’e çalışıyoruz, devlet arkamızda’ diyerek listede adı bulunan kişilere ulaşıp tehditle para kopardığı iddia ediliyor.





Gamze Çınlar/ Aydınlık