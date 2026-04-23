Ahmet Minguzzi doğum gününde mezarı başında anıldı

Kadıköy’de gerçekleşen bıçaklı saldırı neticesinde 15 yaşında yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi, doğum günü olan 23 Nisan’da mezarı başında düzenlenen törenle anıldı

Minguzzi’nin ebedi istirahatgahında bir araya gelen sevenleri ve vatandaşlar, çocuk yaşta hayatını kaybeden Minguzzi için Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi. Okunan dualar eşliğinde süren anma törenine katılımın yüksek olması dikkat çekerken, şehir dışından gelen çok sayıda kişinin de kabir ziyaretinde bulunduğu gözlendi. Toplumsal bir vefa örneğinin sergilendiği merasimde, 15 yaşındaki Ahmet'in anısı dualarla tazelendi.

MEZARI ÇİÇEKLER VE TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Anma programı kapsamında Minguzzi’nin mezarı ziyaretçiler tarafından çiçekler ve balonlarla donatıldı. Kabir çevresine asılan Türk bayrakları ve mezar üzerine bırakılan çiçekler, törene katılanların sessiz ve derin yasını yansıttı. 23 Nisan’ın buruk bir atmosferde geçtiği anma töreni, duaların edilmesinin ardından sona erdi.

