Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün koruma müdürü Osman Çangal, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e 9 araç tahsil edildiğini iddia etmişti. O iddia Ahmet Necdet Sezer kaynakları tarafından yalanlandı...

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün koruma müdürü Osman Çangal, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e 9 araç tahsil edildiğini iddia etmişti. Çangal, "Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’e tahsis edilen araç sayısı da 2 değil. Eşine ve kendisine Cumhurbaşkanlığı tarafından tahsis edilen 2 araç dışında, eski yönetmeliğe göre kendisine Emniyet Genel Müdürlüğü’nce tahsis edilmiş 2 koruma aracı, eşine tahsis edilmiş bir koruma aracı ve ayrıca biri İstanbul’da diğeri Ankara’da yaşayan 2 oğluna tahsis edilmiş birer makam birer de koruma aracı olmak üzere 9 araç verilmiştir. Bu da son derece normaldir. Emin olun Cumhurbaşkanımız Sayın Gül’ün aktif temposuna verilen araçlar yetmiyor desem yeridir." açıklamasında bulunmuştu.



Milliyet gazetesi yazarı Melih Aşık bugünkü köşesinde, Osman Çangal'ın iddialarını gündeme getirdi. Aşık, Ahmet Necdet Sezer'in yakın kaynaklarına bu soruyu sorduğunu ve "yalan" cevabını aldığını belirtti.



Melih Aşık'ın yazısının ilgili kısım şu şekilde:



"Cumhuriyet gazetesinde 'Saray’ın araba sevdası' başlıklı bir haber yayımlanıyor. Haberde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a 14 zırhlı araç, 28’i 4 x 4 jip olmak üzere 268 araç tahsis edildiği... Eski Cumhurbaşkanlarından Abdullah Gül’e 18, Ahmet Necdet Sezer’e ise 2 araç verildiği belirtiliyor...



Konuyu Fatih Altaylı da kaleme alıyor. Gül’ün 18 aracını sorguluyor. Abdullah Gül’ün koruma müdürü Osman Çangal, Fatih Altaylı’yı arayarak Abdullah Gül’ün talebi üzerine bilgi vereceğini söylüyor. Ve şu bilgileri veriyor:



- Cumhurbaşkanı Gül’e tahsis edilen araç sayısı 18 değil 17’dir.



- Bunlardan biri Abdullah Bey’in, diğeri ise eşinin makam otomobilleri, bir de yedek makam otomobili vardır.



- Her makam aracının önünde eskortluk yapan bir araç, bir de takip aracı vardır.



- Bunların dışındaki 11 araç, Cumhurbaşkanı Gül’ün yanında görevli yaklaşık 40 kişilik ekibin taşınması, sekretaryasının işleri, günlük bürokratik işler için kullanılmaktadır.



Osman Çangal şöyle devam ediyor:



'Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’e tahsis edilen araç sayısı da 2 değil. Eşine ve kendisine Cumhurbaşkanlığı tarafından tahsis edilen 2 araç dışında, eski yönetmeliğe göre kendisine Emniyet Genel Müdürlüğü’nce tahsis edilmiş 2 koruma aracı, eşine tahsis edilmiş bir koruma aracı ve ayrıca biri İstanbul’da diğeri Ankara’da yaşayan 2 oğluna tahsis edilmiş birer makam birer de koruma aracı olmak üzere 9 araç verilmiştir...'



Bu bilgi bize şaşırtıcı geliyor... Devletin malını ve parasını tasarruf etmek için kılı kırk yaran 10. Cumhurbaşkanı Sezer’in oğullarının resmi aracı mı var? Nasıl olur? Sayın Sezer’e çok yakın kaynaklara bunu soruyoruz... Aldığımız yanıt:



- Yalan...



Sezer’in iki oğluna ne makam aracı verilmiştir, ne koruma aracı...



Sezer ailesinin topu topu iki resmi aracı vardır...



Koruma Müdürü, Cumhurbaşkanı Gül adına konuşurken böylesi yalan bilgiyi nasıl veriyor... Gelin de buna akıl erdirin...



Bu arada artık sadece bir emekli memur olan eski Cumhurbaşkanı Gül’ün yanında 40 kişi çalıştırmasına ve geziler yapmasına ne demeli? Siyasete hazırlık mı?"