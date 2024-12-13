Ahmet Özer ile irtibatlı 12 şüpheli yakalandı

Yerine kayyım atanan tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile irtibatlı 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

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Ahmet Özer ile irtibatlı 12 şüpheli yakalandı
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İstanbul Cumhuriye Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’le süreklilik ve yoğunluk arz edecek şekilde irtibatı olan 12 şüpheli belirledi.

Savcılık şüphelilerden 6'sının, 4 Temmuz 2022’de Mersin Akdeniz Belediyesi meclis toplantısında dönemin Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın “PKK/YPG/PYD terör örgütü diyenler el kaldırsın” ifadesinin ardından el kaldırmayan kişiler olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Soruşturmada, 5 şüphelinin ise terör örgütü propagandası yaptığı belirlenirken 1 zanlının da KCK yapılanmasına bağlı örgütsel çalışmalar ve örgütün sözde "Adalet ve Barış Komisyonu" yapılanmasında aktif faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarla 12 şüpheliyi yakaladı.

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