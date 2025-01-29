Ahmet Türk’ün torunu Hüseyin Reber Türk Mersin’de silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Olay, dün akşam saatlerinde Mersin-Adana D400 kara yolu Serbest Bölge köprülü kavşağı altında meydana geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün torunu Hüseyin Reber Türk ile yanındaki bir kişi, silahlı saldırıya uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Hüseyin Reber Türk ile yanındaki kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak, Hüseyin Reber Türk hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Türk’ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için soruşturma başlattı.