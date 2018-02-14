AIESEC Türkiye Genel Merkezi, son günlerde sosyal medyada yer alan 'AIESEC, Türkiye’yi haritadan sildi' başlıklı haberlerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Yaşanılan bu talihsizlik ile ilgili herkesten özür dileriz" denildi

Son günlerde sosyal medyada 'AIESEC, Türkiye’yi haritadan sildi' başlıklı bir haber yer aldı.



AIESEC Türkiye Genel Merkezi bugün bu haberle ilgili açıklama yaptı.



Özür dilenilen açıklama şu şekilde:



"Son günlerde sosyal medyada yer alan “AIESEC, Türkiye’yi haritadan sildi.” haberlerine bir açıklama getirmek istiyoruz. Bazı AIESEC ülkelerinin bağımsız websitelerinde fark edilmeden Türkiye’nin yer almadığı haritalara yer verilmiştir. Liderler yetiştiren dünyanın en büyük gençlik organizasyonu olarak 126 ülkede faaliyet gösteren ve insan kaynağı potansiyelini en verimli şekilde kullanmayı amaç edinen AIESEC Global’in resmi websitesinde (www.aiesec.org) Türkiye haritası yer almaktadır.



AIESEC Global’in websitesinden bağımsız bazı ülke websitelerinde böyle bir dikkatsizlik yapıldığı gözlemlenmiş ve gerekli kişi ve kurumlar AIESEC Türkiye tarafınca uyarılmıştır. AIESEC Global Halkla İlişkiler Direktörü Joaquim Sanvictores “ AIESEC ulusal websiteleri global AIESEC markasını temsil etmemektedir, Türkiye’nin yok sayılması gibi bir durum söz konusu değildir.



Yapılan hatalar en kısa sürede düzeltilecektir.” şeklinde açıklama yapmıştır.



AIESEC Türkiye olarak Türkiye’nin kasti olarak haritadan silinmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını tekrar belirtmek isteriz. AIESEC Türkiye globalde en başarılı AIESEC ülkelerinden biridir ve Kolombiya’da gerçekleşen AIESEC Uluslararası Kongresi’nin en önemli ödülü olan Genç Liderlik Hareketi Ödülünü alarak 126 AIESEC ülkesinin en iyisi seçilmiştir. Global arenada Türkiye’nin yok sayılması gibi bir durum söz konusu değildir, yapılan hatanın hemen düzeltilmesi için gerekli adımlar atılmıştır. Yaşanılan bu talihsizlik ile ilgili herkesten özür dileriz."



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