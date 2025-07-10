AİHM, ByLock’u delil saymadı: 3 bin 386 FETÖ hükümlüsü ‘aklanmış’ oldu

Aydınlık Gazetesinden Kaan Arslan’ın haberine göre, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 8 Temmuz 2025’te görülen “Tüzemen ve Diğerleri v. Türkiye” davasında, FETÖ üyeliğinden hüküm giymiş 117 kişi hakkında hak ihlali kararı verdi. Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 5. maddesine atıf yaparak, “suçun işlenmesine ilişkin makul şüphenin bulunmadığı” gerekçesiyle Türkiye'yi mahkûm etti.

AİHM 2. Dairesi, Türkiye'deki FETÖ yargılamalarında sıkça kullanılan birçok unsuru “makul delil” olarak kabul etmediğini açıkladı. Karara göre mahkeme şu delilleri geçersiz saydı:

– ByLock mesajlaşma uygulamasını kullanmak

– FETÖ/PDY ile iltisaklı kişilerle yoğun telefon irtibatı

– Kapatılan kurumlarda çalışmak ya da üye olmak

– Tanık ifadeleri

– Sosyal medya paylaşımları

– FETÖ yayınlarını bulundurmak

– Bank Asya hesabı üzerinden işlem yapmak

– Çocuğunu FETÖ bağlantılı okula göndermek

– Yurtdışı seyahatlere katılmak

– Parasal destek sağlamak (niteliği belirtilmeden)

– FETÖ/PDY lojmanlarında kalmak

– “F” serili 1 dolarlık banknot bulundurmak

– Sohbet toplantılarına katılmak veya düzenlemek

AİHM, söz konusu gerekçelerin “terör örgütü üyeliği” suçlaması için yeterli olmadığını vurguladı.

TAZMİNAT HÜKMÜ

Kararda, 6 başvurucu hariç 111 kişinin her birine 5 bin Euro manevi tazminat ödenmesine ve yargılama masraflarının Türkiye tarafından karşılanmasına hükmedildi.

TOPLAM SAYI 3.386’YA ÇIKTI

Bu kararla birlikte, AİHM'in 2023 Eylül ayından bu yana FETÖ hükümlüleriyle ilgili verdiği toplam ihlal kararı sayısı 3.386’ya yükseldi. Bu kişilerden 1.225’i hakim ve savcı.

YÜKSEL YALÇINKAYA DAVASI SONRASI ARTIŞ

AİHM ilk FETÖ ihlal kararını 26 Eylül 2023’te Kayseri’de yaşayan öğretmen Yüksel Yalçınkaya hakkında vermişti. O kararda AİHM, davanın 100 bin kişilik başvuruyu etkileyebileceğini vurgulamıştı. Bu tarihten itibaren binlerce yeni başvuru yapıldı. 5 bin FETÖ hükümlüsü için Türkiye’den savunma istendiği, çok sayıda başvurunun hâlâ inceleme aşamasında olduğu belirtildi.