Türkiye adına AİHM'e görevlendirilecek hakim için Avrupa Konseyine bildirilen 3 isimden olan ve adaylıktan çekilen Selma Öztürk Pınar'ın yerine yeni kadın aday belirlenecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bakanlar Kurulu tarafından Prof. Dr. Necati Polat, Prof. Dr. Selami Kuran ve öğretim görevlisi Selma Öztürk Pınar, 3 kişilik Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde (AİHM) görev yapacak hakim adayı listesinde yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla söz konusu aday listesi, geçen yıl aralık ayında Avrupa Konseyine bildirildi.

Pınar'ın, dün adaylıktan çekilmesinin ardından Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı, "adayların cinsiyetlerinin farklı olması" şartı kapsamında yeni kadın adayın belirlenmesi amacıyla başvuru ilanı yayımladı.

Buna göre, kadın adaylar, 27 Nisan'a kadar Adalet Bakanlığına başvuru yapabilecek.

Başvuruların alınmasından sonra adayların aranan özelliklere sahip olup olmadıkları, mülakata katılmaya hak kazanıp kazanmadıkları Dışişleri ve Adalet bakanlıkları yetkililerinden oluşan heyet tarafından ön değerlendirme yapılarak belirlenecek.

Mülakata katılmaya hak kazanan adaylar, bilgilendirilecek. Mülakat komisyonu, 2-3 Mayıs tarihlerinde uygun bir gün veya günlerde Ankara'da toplanacak.

Komisyon tarafından belirlenen adaylar, Adalet Bakanlığınca 7 Mayıs'a kadar Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere Başbakanlığa iletilecek.



Kadın aday 11 Mayıs'a kadar bildirilmek zorunda

Bakanlar Kurulu, 10 Mayıs'a kadar mülakat komisyonunun önerdiği listeden nihai olarak bildirilecek kadın adayı tespit edecek. Listedeki diğer kişiler, yedek aday olarak değerlendirilebilecek.

AİHM'de görev yapacak hakim için belirlenen kadın aday, en geç 11 Mayıs'a kadar Dışişleri Bakanlığı tarafından Avrupa Konseyine bildirilecek.

Başvuruyla ilgili detaylı bilgiye, Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığının internet sitesinden ulaşılabilecek.