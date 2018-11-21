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AİHM'in Demirtaş kararına Ceyhan Mumcu'dan açıklama
AİHM'in Demirtaş kararına Ceyhan Mumcu'dan açıklama

AİHM'in Demirtaş kararına Ceyhan Mumcu'dan açıklama

Hukukçular, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş hakkında verdiği karar için Türkiye'nin itiraz hakkı bulunduğunu söyledi. Türkiye'nin AİHM kararlarını uygulamaması durumunda nelerle karşılaşabileceği konusunda bilgi veren hukukçular; "Türkiye terörle mücadeleden geri adım atmamalı" uyarısı yaptı.

AİHM'in Demirtaş kararına Ceyhan Mumcu'dan açıklama

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, bu sözlerin sahibi Selahattin Demirtaş'ın serbest kalmasına ilişkin verdiği karar tartışma yarattı.

Türkiye'nin karara itiraz hakkı bulunduğunu belirten hukukçulara göre, karar kesin değil ve Demirtaş serbest bırakılmamalı.

Peki, itiraza karşı üst mahkeme de Demirtaş lehine karar verirse Türkiye nelerle karşılaşabilir? Hukukçulara göre, iki seçenek var. Ya Demirtaş serbest bırakılacak ya da Türkiye taraf olduğu AİHM'in kararına uymama nedeniyle yaptırımlarla karşılaşabilecek.

Avukat Ceyhan Mumcu'ya göre, Türkiye'nin AİHM kararlarına uymaması durumunda bir yaptırımla karşılaşması çifte standart olur. Perinçek-İsviçre Davasında verilen karara Almanya'nın uymadığına dikkat çeken Mumcu, herhangi bir yaptırımla da karşılaşmadığını belirtti.

Mumcu, polemik konusu yapılmaması için "terör örgütü üyeliğinden" yargılanan Demirtaş davasının da bir an evvel karara bağlanmasının önemli olduğunu söyledi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #aihm #selahattin demirtaş #aihmceyhan mumcu #avukat #hukukçu
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