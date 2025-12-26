AİHM’den Ekrem İmamoğlu kararı: Tutukluluk başvurusu öncelikli incelenecek
AİHM, Ekrem İmamoğlu için yapılan başvuruyu öncelikli incelemeye aldı. Karar, avukat Mehmet Pehlivan tarafından duyuruldu.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili yapılan başvuruyu öncelikli olarak inceleme kararı verdi.
İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada kararın resmi olarak bildirildiğini belirtti. Pehlivan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Kamuoyuna duyurulur.
Müvekkil Ekrem İmamoğlu’nun haksız tutukluluğuna ilişkin yapmış olduğumuz AİHM başvurusunun öncelikli olarak inceleneceği kararı tarafımıza resmi olarak bildirilmiştir.”
Pehlivan açıklamasında ayrıca:
“AİHM’nin vermiş olduğu bu öncelikli inceleme kararı, bugüne kadar Türkiye’den yapılan başvurularda nadir olarak verilen bir karardır.” ifadelerine yer verdi.
Dosyayla ilgili inceleme süreci AİHM tarafından yürütülmeye devam ediyor.