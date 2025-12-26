AİHM’den Ekrem İmamoğlu kararı: Tutukluluk başvurusu öncelikli incelenecek

AİHM, Ekrem İmamoğlu için yapılan başvuruyu öncelikli incelemeye aldı. Karar, avukat Mehmet Pehlivan tarafından duyuruldu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
AİHM’den Ekrem İmamoğlu kararı: Tutukluluk başvurusu öncelikli incelenecek
Yayınlanma:

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili yapılan başvuruyu öncelikli olarak inceleme kararı verdi.

İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada kararın resmi olarak bildirildiğini belirtti. Pehlivan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Kamuoyuna duyurulur.

Müvekkil Ekrem İmamoğlu’nun haksız tutukluluğuna ilişkin yapmış olduğumuz AİHM başvurusunun öncelikli olarak inceleneceği kararı tarafımıza resmi olarak bildirilmiştir.”

Pehlivan açıklamasında ayrıca:

“AİHM’nin vermiş olduğu bu öncelikli inceleme kararı, bugüne kadar Türkiye’den yapılan başvurularda nadir olarak verilen bir karardır.” ifadelerine yer verdi.

Dosyayla ilgili inceleme süreci AİHM tarafından yürütülmeye devam ediyor.

CHP’li Ahmet Tanay Garip bıçaklı saldırıya uğradı: Şüpheli gözaltındaCHP’li Ahmet Tanay Garip bıçaklı saldırıya uğradı: Şüpheli gözaltındaGündem
26 Aralık 2025: Meteoroloji il il uyardı, kar ve sağanak yağış kapıda!26 Aralık 2025: Meteoroloji il il uyardı, kar ve sağanak yağış kapıda!Yurt
Gram altında yükseliş: İşte 26 Aralık 2025 güncel çeyrek, gram ve yarım altın fiyatlarıGram altında yükseliş: İşte 26 Aralık 2025 güncel çeyrek, gram ve yarım altın fiyatlarıEkonomi
aihm ekrem imamoğlu
Günün Manşetleri
Doğu Perinçek 'Çıkış Yolu'nda gündemi değerlendirdi
Vepara'ya kara para aklama soruşturması
Güllü'nün ölümüyle ilgili bilirkişi raporu açıklandı
500 bin sosyal konutta ilk kura hangi ilde çekilecek?
Asgari ücret sonrası etiket oyunu
Terör finansmanıyla suçlanan 4 kişi için karar
Valilik duyurdu, İstanbul'a kar geliyor!
30 gözlemci PFDK’ya sevk edildi
Şam yönetimi SDG ile temasları askıya aldı
Bakanlık hile yapan markaları tek tek duyurdu
Çok Okunanlar
Meteoroloji il il uyardı: Kar ve sağanak yağış kapıda! Meteoroloji il il uyardı: Kar ve sağanak yağış kapıda!
Gram altında yükseliş Gram altında yükseliş
BİM 26 Aralık aktüel ürünler kataloğu çıktı! Yılbaşı öncesi sevindiren indirim BİM 26 Aralık aktüel ürünler kataloğu çıktı! Yılbaşı öncesi sevindiren indirim
Bahis operasyonunda Erdem Timur dahil 29 şüpheli için gözaltı kararı Bahis operasyonunda Erdem Timur dahil 29 şüpheli için gözaltı kararı
Terör finansmanıyla suçlanan 4 kişi için karar Terör finansmanıyla suçlanan 4 kişi için karar