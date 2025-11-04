AİHM'in Demirtaş kararı kesinleşti! Avukatlar 2. kez tahliye istedi!

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında yeni bir tahliye başvurusu yapıldı. Bu adım, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Adalet Bakanlığı'nın yaptığı itirazı reddetmesi üzerine atıldı.

Adalet Bakanlığı, AİHM’in Selahattin Demirtaş’ın tutukluğuyla ilgili verdiği ikinci ihlal ve tahliye kararına karşı bir talepte bulunmuştu. AİHM'in bu talebi geri çevirmesiyle, Demirtaş hakkındaki hak ihlali kararı kesinleşmiş oldu.

Halk TV'de yer alan habere göre, söz konusu bu kesinleşme kararının ardından avukatlar, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne tahliye başvurusunu iletti. Bu başvuru,

avukatların yaptığı 2. kez yapılan tahliye başvurusu oldu.