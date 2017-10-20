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Aile Bakanı Kaya, uçakta rahatsızlanan ünlü oyuncu Seren Fosforoğlu'na ilk müdahaleyi yaptı

Seminer dönüşü uçakta rahatsızlanan ünlü oyuncu Seren Fosforoğlu'na ilk müdahaleyi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya yaptı

Aile Bakanı Kaya, uçakta rahatsızlanan ünlü oyuncu Seren Fosforoğlu'na ilk müdahaleyi yaptı

Ünlü oyunca Seren Fosforoğlu uçakta seyahat ederken rahatsızlandı.

Fosforoğlu, uçakta ilk müdahaleyi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın yaptığını ifade etti.

Bakan Kaya'ya çok teşekkür eden Fosforoğlu şunları belirtti:

Sevgili dostlar dün seminer dönüşü uçakta rahatsızlandım. Gözümü açtığımda yanımda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın @drbetulsayan vardı. Uçakta ilk müdahaleyi yaptı ve devamında da beni arayarak ilgisini eksik etmedi. Sayın bakana çok teşekkür ederim. Ayrıca Türk Hava Yolları çalışanlarına ve o sırada yanımda olan arkadaşlarıma özellikle beni yalnız bırakmayan @bebeimgeliyor Esra'ya teşekkür ederim. Tetkiklerim yapılıyor iyiyim merak edilecek birşey yok. Dinlenmem gerekiyor.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Bakan Kaya'nın müdahale ettiği ana ait fotoğraf, uçakta bulunan AKP Genel Merkez Gençlik Kolları Teşkilat Başkan Yardımcısı M. Talha Yıldırım tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #seren fosforoğlu
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