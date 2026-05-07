Aile Bakanlığı 680 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte mülakatsız alım detayları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere yayımlanan ilana göre, alımlar KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre yapılacak. Süreçte mülakat uygulanmayacak, sadece puan üstünlüğü dikkate alınacak.

AİLE BAKANLIĞI 680 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını 7 Mayıs - 22 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapabilecek. İşlemler, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr) üzerinden e-Devlet şifresiyle yapılabilecek. Son başvuru saati 22 Mayıs günü 23.59 olarak belirlendi.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yeni personellerin vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini artıracağını vurgulayarak, süreci bugün itibarıyla başlattıklarını duyurdu. Detaylı bilgilere bakanlığın resmi internet sayfasından (www.aile.gov.tr) ulaşılabilecek.