Aile Hekimlerinden beş günlük iş bırakma eylemi

Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarını ayağa kaldıran yeni yönetmeliğin tartışmaları devam ediyor. Üç gün süren iş bırakma eyleminin ardından, aile hekimleri bu kez de 2-6 Aralık 2024 tarihlerinde beş gün sürecek yeni bir iş bırakma eylemi yapma kararı aldı:

"Meslek onurumuz ve halk sağlığının korunması için daha önce defalarca uyarmamıza rağmen aile hekimliğiyle ilgili yeni çıkan yönetmelikte ne yazık ki hem vatandaş için hem de meslektaşlarımız için çok ciddi sıkıntılar olan maddeler var."

Yeni düzenlemenin sağlıkta hizmet kalitesini düşürdüğünü belirten Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Ahmet Kandemir, son değişikliklerin hasta-hekim ilişkisinin doğasına da zarar verildiğini vurguladı:

"Gönül isterdi ki biz meydanlarda olmayalım işimizde olalım. Ama şunu net söyleyelim bu iş bırakmalar olmasaydı bir çok meslektaşımızın istifası cebinde. Çünkü ne sağlıkta şiddete çözüm önerisi var bu yönetmelikte ne mali ve özlük haklarımızda bir çözüm var ne de vatandaşın sağlığını veya ülkenin sağlığını geleceğini düzeltecek maddeler var."

Yönetmeliğin Aile Hekimliği çalışanlarını zor durumda bıraktığını belirten Kandemir, Bakanlığın almış olduğu karardan vazgeçmesini istedi:

"Biz sahada bu işi yapan hekimler ebeler hemşireleriz. zaten üzerimizde çok ciddi baskı var. zaten çok ciddi sağlıkta şiddet sıkıntısı yaşıyoruz. bunun yanında bu yönetmelikle birlikte bunlar derinleşeceği için biz uyarımızı iş bırakmayla yapıyoruz."