Aile hekimlerinden Sağlık Bakanlığı'na çağrı

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), son dönemde artan güvenlik sorunlarına dikkat çekerek Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulundu.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Yönetim Kurulu, aile hekimlerinin yaşadığı güvenlik zafiyetlerine ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, Türkiye'deki sağlık sisteminin en temel yapı taşı olan aile hekimlerinin, mesleki sınırları aşan sorumluluklar ve güvenliksiz çalışma ortamları nedeniyle büyük risk altında olduğu vurgulandı.

Sahadan gelen geri bildirimlerin endişe verici boyutta olduğunu belirten AHEF, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

''Aile hekimleri, çoğu zaman gece saatlerinde, kırsal ve güvenliksiz ortamlarda, kolluk kuvveti eşliği olmadan, tek başına görevlendirilmektedir. Yakınını kaybetmiş bireylerin yoğun duygusal yükü altında yürütülen bu görevler, hekimleri sözlü ve fiziksel şiddet riskiyle karşı karşıya bırakmaktadır.

"BELEDİYELERİN GÖREVİ BİZE YIKILAMAZ"

Aile hekimliği sistemi; kuruluş amacı itibarıyla koruyucu sağlık hizmetlerine odaklıdır. Defin nöbetleri ise bu yapının doğal bir parçası değildir. Defin izin görevi asli ve kanunen birincil olarak Belediyelerin sorumluluğun da olmasına rağmen, gerekli altyapı, standart ve güvenlik mekanizmaları oluşturulmadan bu görevlerin aile hekimlerine devredilmesi, sürdürülebilir ve kabul edilebilir değildir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenlik Kanunu’nun 13.maddesinde belirtildiği üzere, Güvenliği sağlanmamış personel ‘’Çalışmaktan Kaçınma Hakkı vardır’’ denilmektedir. Can güvenliğimizin korunması ve sağlıklı çalışma ortamı oluşturmak Sağlık Bakanlığının sorumluluğudur.''

BAKANLIĞA 5 MADDELİK ACİL ÇAĞRI

Federasyon, sorunların çözümü için Sağlık Bakanlığı'na şu 5 maddelik çağrıda bulundu:

- Ölüm tespiti ve defin işi Belediyelerin görevidir, onlara tamamıyla devredilmelidir.

- Ölüm tespiti ve defin işlemleri, kurumsal ve ekip temelli bir yapıya kavuşturulmalıdır.

- Aile hekimleri, tek başına ve güvenliksiz koşullarda bu görevlere zorlanmamalıdır.

- Kolluk kuvveti eşliği ve ulusal düzeyde standart protokoller derhal oluşturulmalıdır.

- Hekimlerin hukuki ve idari sorumluluk alanları açık ve net biçimde tanımlanmalıdır.

