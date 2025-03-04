Aile hukukunda tarihi değişiklik: Boşanma ve nafaka sistemi yeniden şekilleniyor

Türkiye'de boşanma ve nafaka sisteminde köklü değişiklikler geliyor. Süresiz nafakalar son bulacak, boşanma davaları hızlanacak, aile mahkemelerinde daha adil ve hızlı kararlar alınacak. İşte değişen aile hukuku süreci...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Aile hukukunda tarihi değişiklik: Boşanma ve nafaka sistemi yeniden şekilleniyor
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Türkiye’de uzun süredir tartışma konusu olan boşanma davaları ve nafaka sistemi nihayet değişiyor. Adalet Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, boşanma süreçleri, nafaka, mal paylaşımı ve tazminat konularında daha adil ve hakkaniyetli kararların verilmesi amaçlanıyor. Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde hazırlanan yeni paket, aile hukukuna ilişkin önemli düzenlemeleri içeriyor.

SÜRESİZ NAFAKALAR SON BULUYOR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, yeni düzenlemeyle birlikte, bir gün evli kalıp yıllarca nafaka ödenmesinin önüne geçilecek. Uzun süren boşanma davaları nedeniyle kadınlar ve çocuklar mağdur edilmeden, boşanma süreci daha hızlı sonuçlandırılacak. Ayrıca, şiddet içermeyen aile uyuşmazlıklarında ara buluculuk sistemi devreye girecek. Boşanma, nafaka, tazminat ve mal paylaşımı konuları ise artık ayrı ayrı davalar olarak ele alınacak. Bu sayede, tarafların mağduriyetleri engellenmiş olacak.

BOŞANMA DAVALARI KISA SÜREDE SONUÇLANACAK

Yeni düzenleme ile boşanma davalarının süresi kısaltılacak. Şu anki sistemde boşanma davası ile nafaka, mal paylaşımı ve velayet davaları birlikte yürütülüyor, bu da süreci uzatıyor. Avrupa’daki örneklerden hareketle, Türkiye’de de boşanma ve nafaka davalarının ayrı yürütülmesi planlanıyor. Bu sayede tarafların daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde boşanması sağlanacak. Boşanma kararı veren kişiler, mal paylaşımı, nafaka veya velayet gibi konularda daha kısa sürede sonuç alacaklar.

KADINLARIN NAFAKA MAĞDURİYETİ SON BULACAK

Nafaka konusunda yapılacak düzenlemeler, kadınların mağduriyetlerini ortadan kaldırmayı hedefliyor. Artık ömür boyu nafaka ödenmesi bazı istisnalar dışında son bulacak. Nafaka miktarı, evlilik süresi, kadının yaşı, gelir durumu ve çocuk olup olmadığı gibi kriterlere göre belirlenecek. Özellikle çalışamayacak durumda olan kadınlar, nafaka süre sınırı olmadan ömür boyu nafaka alabilecek. Bu düzenleme, kadının ekonomik bağımsızlığını kazanması ve nafaka konusunda daha adil bir sistemin oluşması için önemli bir adım olacak.

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