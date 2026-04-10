Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan Senegal ziyareti: ''Sosyal hizmetler tecrübemizi paylaşmaya hazırız''

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye-Senegal Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 6. Dönem Toplantısı kapsamında bulunduğu Senegal'in başkenti Dakar'da önemli temaslar gerçekleştirdi. Kurum ziyaretleri yapan Bakan Göktaş, Türkiye'nin aile politikaları ve sosyal hizmetler konusundaki birikimini Senegal'e aktarmaya açık olduklarını ifade etti.

TÜRKİYE'NİN TECRÜBESİ SENEGAL İLE PAYLAŞILACAK

Temasları kapsamında iki ülke arasındaki sosyal iş birliğinin önemine değinen Bakan Göktaş, Türkiye'nin bu alandaki devlet birikimini uluslararası arenaya taşıma niyetini şu sözlerle açıkladı:

Bakan Göktaş'ın Dakar'daki ilk durağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Afrika Kültür Evi Projesi" çalışmalarının gerçekleştirildiği Dakar El Sanatları Eğitim Merkezi oldu.

Bu ziyaretin ardından Göktaş, yine Emine Erdoğan tarafından 2020 yılında açılışı yapılan Ginddi Barınmaya Muhtaç Çocukları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne geçti. Merkezde bulunan çocuklarla bir araya gelerek onlarla yakından ilgilenen Göktaş, merkezin mevcut fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve çocukların devam eden rehabilitasyon süreçleri hakkında yetkili isimlerden detaylı bilgi aldı.

Dakar El Sanatları Eğitim Merkezi'ndeki faaliyetleri de yerinde inceleyen Göktaş, burada eğitim alan kadınların hem yerel ekonomiye katkı sağladıklarını hem de edindikleri yeni becerilerle güçlendiklerini görmekten son derece sevinç duyduğunu aktardı. Merkezdeki eğitimin ulaştığı noktayı rakamlarla değerlendiren Göktaş, "Kadınların ekonomik hayata ve aile bütçelerine aktif şekilde katkı sunabilmeleri, aynı zamanda kendi potansiyellerini keşfetmeleri büyük önem arz ediyor. Nitekim bugün merkezde 508 öğrencinin eğitim görüyor olması, projenin ulaştığı başarıyı açıkça ortaya koymaktadır. Başta merkezin yöneticisi olmak üzere emeği geçen herkese, ayrıca Türk İş birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'na (TİKA) katkılarından dolayı teşekkürlerimi ifade etmek isterim" dedi.

SENEGAL İLE STRATEJİK ORTAKLIK VE İŞ FORUMU

Senegal ile tesis edilen iş birliğinin Türkiye için ayrı bir önem taşıdığını vurgulayan Bakan Göktaş, "Afrika kıtası ülkemiz açısından stratejik bir ortak olup, Senegal ile tesis ettiğimiz iş birliği bu çerçevede ayrı bir önem taşımaktadır. Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı vesilesiyle burada bulunmamızın temel amacı, ekonomik ilişkilerimizi ve yatırım alanındaki iş birliğimizi daha da ileriye taşımanın yollarını birlikte değerlendirmektir. Bu doğrultuda Türkiye'den gelen yatırımcıların da katılımıyla bir iş forumu düzenlenecektir. Ardından Senegal Dışişleri Bakanı'nın eş başkanlığında Karma Ekonomi Komisyon toplantısı gerçekleştirilecektir" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SENEGAL VİZYONU

Türkiye ve Senegal arasındaki sürecin her iki ülkenin cumhurbaşkanlarının ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda ilerlediğini aktaran Göktaş, geçmiş yıllarda atılan adımları hatırlatarak "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'e büyük önem atfetmektedir. Nitekim kendisi Senegal'e birden fazla ziyaret gerçekleştirmiş olup, son ziyaret 2022 yılında yapılmıştır. Aynı yıl gerçekleştirilen son Karma Komisyon toplantısının ardından bugün bu süreci yeniden canlandırmaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Bakan Göktaş, programı dahilinde ziyaret ettiği merkezin sunduğu mesleki eğitim alanları itibarıyla stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtti. Dikiş-nakış, seramik ve deri işçiliği gibi farklı alanlarda verilen eğitimlerin kadınların istihdam edilebilirliğini artırdığı bilgisini paylaşan Göktaş, TİKA aracılığıyla yürütülen projeler kapsamında eğitim materyallerinin ve bazı üretim süreçlerinin Türkiye'den sağlandığını hatırlattı. Göktaş, mesleki eğitim alanında Senegal ile devam eden çalışmalara ilişkin şu ifadeleri kullandı:"Bizim için bu iş birliği yalnızca ekonomik bir ortaklıkla sınırlı değildir, tüm boyutlarıyla ele alınan çok yönlü bir ortaklıktır. Türkiye olarak Senegal ile ilişkilerimizin her alanda daha da gelişmesine katkı sunmaya kararlıyız"

Senegal'deki temasları kapsamında ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde açılışı gerçekleştirilen Ginddi Çocuk Rehabilitasyon Merkezi'ne de giden Bakan Göktaş, Senegal Aile ve Dayanışma Bakanı Maimouna Dieye ile olan yakın iş birliğine dikkat çekti. Dieye'nin Türkiye'de düzenlenen Uluslararası Aile Forumu'na katıldığını ve verimli temaslarda bulunduklarını belirten Göktaş, sözlerini şöyle tamamladı:"Senegal Aile ve Dayanışma Bakanı Maimouna Dieye ile yakın ve samimi bir iş birliğimiz bulunuyor. Ülkemizde düzenlenen Uluslararası Aile Forumu'na katılım sağlamış ve verimli temaslarda bulunmuştuk. Türkiye olarak aile politikaları, çocukların korunması, kadınların güçlendirilmesi ve kadına yönelik şiddetle mücadele başta olmak üzere sosyal hizmetler alanındaki tüm tecrübemizi Senegal ile paylaşmaya hazırız. Bu anlayışla kazan-kazan ilkesi ve iyi uygulama paylaşımı temelinde iş birliğimizi sürdürmeye ve Türkiye ile Senegal arasındaki ilişkileri daha da ileriye taşımaya kararlıyız."