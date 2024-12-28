Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan Narin cinayeti davası ile ilgili açıklama

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Narin Güran cinayeti davasının kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, acısı yürekleri yakan Narin için sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmaları adına Bakanlık olarak süreci yakından takip edecekleri sözünü verdiklerini ve bu sözü kararlılıkla yerine getirdiklerini belirtti.

Bakanlığın Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü'nün de içinde bulunduğu avukatların tüm duruşmalara katılarak Narin'i kendi evlatları gibi sahiplendiğini ve adaletin tecelli etmesi için büyük bir özveriyle çalıştığını vurgulayan Mahinur Özdemir Göktaş, "Hiçbir karar Türkiye'nin evladı Narin kızımızı geri getiremez ancak sanıklara verilen ceza yüreklere su serpti. Bu süreçte özveriyle canla başla Narin'in hakkını savunan ve Narin için adaletin tecelli etmesini sağlayan avukatlarımıza teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.