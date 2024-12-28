Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan Narin cinayeti davası ile ilgili açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Narin Güran cinayeti davasının kararıyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Göktaş, "Hiçbir karar Türkiye'nin evladı Narin kızımızı geri getiremez ancak sanıklara verilen ceza yüreklere su serpti." dedi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan Narin cinayeti davası ile ilgili açıklama
Yayınlanma:

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Narin Güran cinayeti davasının kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, acısı yürekleri yakan Narin için sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmaları adına Bakanlık olarak süreci yakından takip edecekleri sözünü verdiklerini ve bu sözü kararlılıkla yerine getirdiklerini belirtti.

Bakanlığın Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü'nün de içinde bulunduğu avukatların tüm duruşmalara katılarak Narin'i kendi evlatları gibi sahiplendiğini ve adaletin tecelli etmesi için büyük bir özveriyle çalıştığını vurgulayan Mahinur Özdemir Göktaş, "Hiçbir karar Türkiye'nin evladı Narin kızımızı geri getiremez ancak sanıklara verilen ceza yüreklere su serpti. Bu süreçte özveriyle canla başla Narin'in hakkını savunan ve Narin için adaletin tecelli etmesini sağlayan avukatlarımıza teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz indirimi açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz indirimi açıklamasıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

Narin Güran son dakika Mahinur Özdemir Göktaş
Günün Manşetleri
Narin Güran cinayeti davasında karar açıklandı
Bakan Tunç'tan Narin cinayeti davası ile ilgili açıklama
Bakan Göktaş'tan Narin cinayeti davası ile ilgili açıklama
Balıkesir'deki patlamayla ilgili yeni gelişme
Kocaeli'de şiddetli patlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz indirimi açıklaması
Fidan ile Blinken arasında kritik görüşme
DEM Parti heyeti, Öcalan ile görüştü
2024'te 3 bin 38 terörist etkisiz hale getirildi
Narin'in annesi Yüksel Güran'ın savunması ortaya çıktı
Çok Okunanlar
Pazar günü kar yağışı 17 ili vuracak: İşte o iller Pazar günü kar yağışı 17 ili vuracak: İşte o iller
Dev indirim broşürü! A101 aktüel ürünler kataloğu Dev indirim broşürü! A101 aktüel ürünler kataloğu
O illet için saat verildi O illet için saat verildi
İstanbul'da elektrik kesintisi: Saatler sürecek! İstanbul'da elektrik kesintisi: Saatler sürecek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konaklayabileceği en lüks saraylar ve köşkler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konaklayabileceği en lüks saraylar ve köşkler