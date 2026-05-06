Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıkladı: Huzurevlerinde yeni dönem!

Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hayata geçirilen mevzuat değişikliğiyle bakım hizmetlerinin ülke genelinde tek tipe dönüştürüleceğini duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, resmi sürecin tamamlanmasının ardından mevzuat değişikliklerine dair sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyunu bilgilendirdi. Yapılan açıklamada, huzurevlerinde misafir edilen büyüklerin yaşam kalitesinin daha da yükseltileceği belirtilirken, bu merkezlerdeki hizmetlerin yüksek standartlarda ve yuva sıcaklığında sunulmaya devam edileceği kaydedildi.

81 İLDE SİSTEM BAŞTAN AŞAĞI DEĞİŞİYOR

Yönetmeliğin getirdiği yeni kuralların ve kurumsal hedeflerin aktarıldığı bakanlık paylaşımında, kamu kaynaklarının kullanımı ve ihtiyaç sahiplerinin sisteme erişimine dair önemli detaylar yer aldı. Sürecin nasıl işleyeceğine dair bilgi verilen paylaşımda, "Yeni düzenlemelerle yaşlı bakım hizmetlerinin 81 ilimizde bütüncül ve standart bir yapıya kavuşmasına, bakım ihtiyacına göre farklılaşan hizmet modellerinin etkin şekilde uygulanmasına, kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasına, ihtiyaç sahibi yaşlıların hizmetlere hızlı ve öncelikli erişiminin sağlanmasına yönelik adımlar atıyoruz. Büyüklerimizin yaşam kalitesini yükseltmeye, yüksek standartlarda ve yuva sıcaklığında hizmet sunmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

