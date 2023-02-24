Bakanlıktan o iddialara yalanlama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan "Depremzede çocukların bir cemaat tarafından işletilen Kur'an kursuna verildiği" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu haber sonrasında Sakarya İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, haberde bahsi geçen Kur'an kursuna hızlı bir şekilde intikal ederek yönetici ve kurstaki çocuklarla görüştüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: