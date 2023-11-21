Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "İddialar Konusunda Herkesi Sorumlu Davranmaya Davet Ediyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devlet koruması altındaki çocuklarla ilgili iddialar üzerine açıklamalarda bulundu. Her türlü iddianın, hassasiyetle ve titizlikle incelendiği vurgulandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "İddialar Konusunda Herkesi Sorumlu Davranmaya Davet Ediyoruz"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Devlet Korumasındaki Çocuklara Yönelik Açıklama Yaptı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, devlet bakım ve koruması altında bulunan çocuklarla ilgili medyada yer alan iddialar üzerine:

-Yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımızı töhmet altında bırakacak, gelişimlerini olumsuz yönde etkileyecek ve topyekun damgalanmalarına neden olacak iddialar konusunda herkesi sorumlu davranmaya davet ediyoruz açıklaması yapıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, devlet bakım ve koruması altında bulunan çocuklarla ilgili her türlü iddianın, ilgili devlet kurumlarıyla birlikte büyük bir hassasiyetle değerlendirildiği ve titizlikle incelendiği vurgulandı.

İddialar Konusunda Herkesi Sorumlu Davranmaya Davet Ediyoruz

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

-Yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımızı töhmet altında bırakacak, gelişimlerini olumsuz yönde etkileyecek ve topyekun damgalanmalarına neden olacak iddialar konusunda herkesi sorumlu davranmaya davet ediyoruz. Çocukların üstün yararı ilkesi doğrultusunda onlara zarar verecek, psikolojik ve sosyal gelişimlerini olumsuz etkileyecek her türlü eylem ve söylemle şimdiye kadar nasıl mücadele ettiysek, bundan sonra da aynı kararlılıkla mücadeleye etmeye devam edeceğimizi bildiriyor, toplumun her kesimini de bu konudaki hassasiyetimizi paylaşmaya davet ediyoruz.
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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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