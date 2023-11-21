Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "İddialar Konusunda Herkesi Sorumlu Davranmaya Davet Ediyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, devlet bakım ve koruması altında bulunan çocuklarla ilgili medyada yer alan iddialar üzerine:

-Yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımızı töhmet altında bırakacak, gelişimlerini olumsuz yönde etkileyecek ve topyekun damgalanmalarına neden olacak iddialar konusunda herkesi sorumlu davranmaya davet ediyoruz açıklaması yapıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, devlet bakım ve koruması altında bulunan çocuklarla ilgili her türlü iddianın, ilgili devlet kurumlarıyla birlikte büyük bir hassasiyetle değerlendirildiği ve titizlikle incelendiği vurgulandı.

İddialar Konusunda Herkesi Sorumlu Davranmaya Davet Ediyoruz

Açıklamada, şunlar kaydedildi: