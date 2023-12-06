Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "Doğal Gaz Desteği" Açıklaması:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşlara sunulan doğal gaz desteğinin yeni düzenlemeyle aylık 112 ila 312 liradan 188 lira ila 438 liraya yükseltildiğini bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "Doğal Gaz Desteği" Açıklaması:

Bakanlık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı yeni doğal gaz düzenlemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Doğal gaz desteklerinde daha önce hane başına yıllık 900 ila 2 bin 500 lira tahsisat yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni doğal gaz düzenlememizle birlikte vatandaşlarımıza tahsis edeceğimiz yıllık tutarı 1500 ila 3 bin 500 lira arasına çıkardık. Bu kapsamda, ödemelerimizi 8 ay boyunca kış dönemine gelen aylarda ödeme yapmak üzere düzenli hale getirdik. Böylelikle vatandaşlarımıza sunduğumuz doğal gaz desteğini aylık 112 ila 312 liradan aylık 188 lira ila 438 liraya yükseltiyoruz."

Çok Okunanlar
7 Banka Yıl Sonuna Kadar Faizsiz Kredi Verecek!
7 Banka Yıl Sonuna Kadar Faizsiz Kredi Verecek!
Beynin Bilgisayar Gibi Çalışmasını Sağlayan Ekmek!
Beynin Bilgisayar Gibi Çalışmasını Sağlayan Ekmek!
Devlet Bahçeli'den Dikkat Çeken Açıklama
Devlet Bahçeli'den Dikkat Çeken Açıklama
Maraş'taki Deprem Korkuttu!
Maraş'taki Deprem Korkuttu!
Kraliyet Ailesi Bu Skandalla Sallanıyor!
Kraliyet Ailesi Bu Skandalla Sallanıyor!
Öne Çıkanlar Filistin İsrail Savaşında Türkiye için Acı Gerçek! | Doğu Perinçek | Ulusal Çıkış Yolu Filistin İsrail Savaşında Türkiye için Acı Gerçek! | Doğu Perinçek | Ulusal Çıkış Yolu 1 Ayda 30 Kişi Zehirlendi 1 Ayda 30 Kişi Zehirlendi