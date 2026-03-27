Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından kiracılara uyarı: Tuzağa sakın düşmeyin!

Ankara'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, son günlerde çeşitli sosyal medya platformlarında yayılan kiracılara yönelik nakdi yardım iddialarına ilişkin resmi bir açıklama yaptı. Bakanlık yetkilileri, "barınma desteği" adı altında ödeme yapılmaya başlandığı yönündeki haberlerin tamamen gerçek dışı olduğunu bildirdi.

KİŞİSEL VERİLERİ ELE GEÇİRMEYİ AMAÇLIYORLAR

Söz konusu iddiaların yayılması üzerine harekete geçen Bakanlık, bu asılsız paylaşımların arka planındaki niyeti de deşifre etti. Yapılan tespitlerde, sahte yardım duyurularının doğrudan vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirmek amacıyla kurgulandığı belirlendi. Kamuoyunu yanıltarak veri hırsızlığı yapmaya çalışan kişi veya hesaplarla ilgili inceleme başlatılırken, gerekli yasal adımların atıldığı vurgulandı.

Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda, sosyal yardımlarla ilgili bilgilerin yalnızca resmi kanallardan takip edilmesi gerektiği hatırlatıldı. Bakanlığın konuya dair yaptığı açıklama şu şekilde:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan Bakanlığımızın 'barınma desteği' adı altında kiracılara nakdi yardım vermeye başladığına ilişkin paylaşımlar asılsızdır. Vatandaşlarımızın kişisel verilerini ele geçirmek amacıyla bu tür paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunuyoruz. Vatandaşlarımız, sosyal hizmetlerimiz ve sosyal yardımlarımız hakkındaki güncel ve doğru bilgilere resmi internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla ulaşabilir."