Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan kritik uyarı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşları, Bakanlığın adı kullanılarak yapılan sosyal yardım yönlendirmelerine itibar etmemeleri konusunda uyardı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan kritik uyarı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan kritik uyarı / Ankara / 2023

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yapılan açıklamada, bazı art niyetli kişilerin sosyal medya platformlarında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının adını kullanarak sosyal yardım yönlendirmesi yaptığının görüldüğü belirtilerek "Vatandaşlarımızın Bakanlığımızın resmi hesapları dışında bu tip mesajlara itibar etmemesi önemle rica olunur." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı # sosyal yardım
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