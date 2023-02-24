Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan kritik uyarı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşları, Bakanlığın adı kullanılarak yapılan sosyal yardım yönlendirmelerine itibar etmemeleri konusunda uyardı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yapılan açıklamada, bazı art niyetli kişilerin sosyal medya platformlarında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının adını kullanarak sosyal yardım yönlendirmesi yaptığının görüldüğü belirtilerek "Vatandaşlarımızın Bakanlığımızın resmi hesapları dışında bu tip mesajlara itibar etmemesi önemle rica olunur." ifadesi kullanıldı.
❗️Bazı art niyetli kişilerin sosyal medya platformlarında Bakanlığımızın adını kullanarak sosyal yardım yönlendirmesi yaptığı görülmüştür.— T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) February 24, 2023
Vatandaşlarımızın Bakanlığımızın resmi hesapları dışında bu tip mesajlara itibar etmemesi önemle rica olunur.
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