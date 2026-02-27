Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından personel alım açıklaması: O paylaşımlar asılsız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada yayılan KPSS’li ve KPSS’siz personel alımı yapılacağı yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Resmi ilanların yalnızca bakanlığın internet sitesi ve hesaplarından yayımlandığı vurgulandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada dolaşıma giren personel alımı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, KPSS’li ve KPSS’siz olmak üzere farklı kadrolarda personel alımı yapılacağına dair paylaşımların asılsız olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, Bakanlığımız tarafından KPSS'siz ve KPSS'li olmak üzere farklı kadrolarda personel alımı yapılacağına yönelik paylaşımlar asılsızdır. Personel alımlarıyla ilgili ilanlara resmi internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden ulaşabilirsiniz.”

Bakanlık, vatandaşların yalnızca resmi internet sitesi ve doğrulanmış sosyal medya hesaplarında yayımlanan duyuruları dikkate alması gerektiğini vurguladı.

