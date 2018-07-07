Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, hükümetten gelen kastrasyon (kimyasal hadım) çağrılarının aksine hadımın çözüm olmadığını vurguladı. Kaya, ‘Çözüm, çocuklarımızı korumak’ dedi.

CNN Türk'te konuşan Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, çocuklara yönelik istismar için oluşturulan komisyonda kimyasal kastrasyon düzenlemesinin de çalışıldığını söylerken "Bu çözüm değil, çözüm çocuklarımızı korumak. Çocukları koruyacağız, komşumuzun, kendimizin, yakınımızın çocuğunu korumamız lazım" dedi.



Kaya, ayrıca çocuklara yönelik işlenen suçlarla ilgili şunları söyledi:



Çocukla ilgili hizmet veren tüm çalışanların da kontrolden geçirilmesi gerekiyor. Bu konu da özellikle aileler ve çocukların bilinçlendirilmesi önemli. Çocuklara özel bölgeleri ile ilgili eğitimler veriyoruz. 2 yaştan itibaren her çocuk, bu eğitimden geçirilmeleri ve bilinçlendirilmeleri şart. Yüzde 100 her öğretmenin de bu konuda eğitilmesi gerekiyor. Öncelikle koruyacağız. Bir çocuk eğer istismara uğradıysa asla üstünün örtülmesine kimse müsaade etmeyecek. Ailelerin bu konuda bilinçli olup hiç bir şeyden çekinmeden şikayette bulunması lazım İhmal ve istismarın üstünü kimsenin örtmesine izin vermeyeceğiz.



Bu kişiler en ağır cezaları almalı. Bu konuların ancak cezalar üzerinden konuşulmasının koruyucu ve farkındalık arttıracak çalışmaları gölgelediğini düşünüyorum. Zaten ceza olarak gereken yapılır yasal düzenlemeler şu anda hazırlanıyor ancak öncelikli olarak çocuklarımızı korumalıyız.

