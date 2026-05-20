Aile yılında Kocaeli’den Türkiye’ye örnek proje

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Vinsan Tesisleri’nde bütüncül yaşam modelini hayata geçirdi. Tesis alanının bir tarafında özel gereksinimli bireylerin eğitim ve sosyal yaşama katılımını destekleyen Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi yer alırken, diğer tarafta ise annelerin sosyal hayata daha aktif katılımını destekleyen Anne Şehir Yaşam Merkezi hizmet veriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Vinsan Tesisleri alanında oluşturduğu bu bütüncül yapı sayesinde anneler, çocuklarını güvenle uzman ellere emanet ederek gönül rahatlığıyla kendilerine zaman ayırabiliyor. Aynı kampüs içerisinde kadınlara, çocuklara, özel gereksinimli bireylere ve ailelere yönelik hizmetlerin bir arada sunulması ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışını güçlü ve sürdürülebilir bir modelle ortaya koyuyor.

ÇOCUKLAR GELİŞİRKEN ANNELER DE NEFES ALIYOR

Özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımını artırmayı hedefleyen Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde çocuklar eğitim, terapi, etkinlik ve sosyal gelişim süreçlerine dahil olurken, anneler de hemen yanı başındaki Anne Şehir Yaşam Merkezi’nde spor yapabiliyor, atölyelere katılabiliyor, sosyal etkinliklerde yer alabiliyor ya da Ana Kafe’de kendilerine nefes olacak bir mola verebiliyor. Üstelik ailede 3-6 yaş arası çocuk varsa, onlar için de aynı kampüste hizmete açılan Lokomotif Çocuk Köyü devreye giriyor.

BÜTÜNCÜL BİR YAŞAM AĞI KURULDU

Sanat, bilim, müzik, çevre ve günlük yaşam becerileri üzerine hazırlanan tematik vagonlarda çocuklar oyun temelli eğitim modeliyle hem eğleniyor hem de deneyimleyerek öğreniyor. Açık bahçeleri, keşif alanları ve uygulamalı etkinlikleriyle dikkat çeken Lokomotif Çocuk Köyü, çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini destekleyen özel bir öğrenme atmosferi sunuyor. Böylece aynı kampüs içerisinde çocuklardan annelere, özel gereksinimli bireylerden tüm aile bireylerine kadar her yaş grubuna hitap eden güçlü ve bütüncül bir yaşam ağı kurulmuş oluyor.

DÖRT BÖLÜM, TEK HEDEF: GÜÇLÜ AİLE YAPISI

Anne Şehir Yaşam Merkezi bünyesinde yer alan “Anne Şehir Merkezi Lotus”, “Lokomotif Çocuk Köyü”, “Gönül Bahçem Davet Evi” ve “Ana Kafe” kadınlara, çocuklara ve aile bireylerine yönelik çok yönlü hizmet sunuyor. Gastronomi atölyelerinden sosyal üretim alanlarına, fiziksel aktivite salonlarından çocuk gelişim alanlarına kadar birçok bölüm kadınların hem sosyal yaşamla bağını güçlendiriyor hem de kendilerine vakit ayırabilmelerine imkan sağlıyor. Aynı zamanda ekonomik üretimi destekleyen yapısıyla kadınların mesleki beceri kazanmasına ve üretime katılarak ekonomik gelir elde etmesine katkı sunuluyor.

ANNE ŞEHİR YAŞAM MERKEZİ’NDE YOK YOK

12 bin 600 metrekaresi açık, 4 bin metrekare ise kapalı kullanım alanına sahip Anne Şehir Yaşam Merkezi, bünyesinde yer alan Anne Şehir Merkezi Lotus, Lokomotif Çocuk Köyü, Ana Kafe ve Gönül Bahçem Davet Evi ile birlikte kadınlara, çocuklara ve ailelere yönelik kapsamlı bir sosyal yaşam alanı sunuyor. Spor salonları, danışmanlık birimleri, çocuk gelişim alanları, gastronomi atölyeleri, sosyal üretim alanları, çok amaçlı etkinlik salonları ve açık yaşam alanlarıyla dikkat çeken merkez; kadınların fiziksel, sosyal ve psikolojik açıdan desteklenmesini hedefliyor. Merkez bünyesinde 4 psikolog, 1 fizyoterapist, 1 diyetisyen, 16 çocuk gelişimci, 1 müzik öğretmeni, 6 antrenör, 1 hemşire, 2 bahçıvan, usta öğretici 3, 15 ofis ve destek personeli ile 2 idari personel olmak üzere toplam 52 personel görev yapıyor. Aynı zamanda çocukların gelişim süreçlerine katkı sağlayacak eğitim ve etkinlik alanlarıyla aile odaklı bütüncül bir hizmet modeli sunuluyor.

TÜM TÜRKİYE’YE ÖRNEK SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın sıkça vurguladığı “Mutlu kadın; mutlu aile, mutlu Kocaeli” anlayışı doğrultusunda şekillenen bu yaşam kampüsü yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, geleceğin şehir yaşamına da örnek olacak güçlü bir sosyal belediyecilik modeli ortaya koyuyor. Kadının hayatın içinde daha görünür olduğu, çocukların güvenli ve destekleyici alanlarda gelişim gösterdiği, ailelerin ise aynı kampüs içerisinde birlikte nefes alabildiği bu yeni yaşam modeli, Kocaeli’de sosyal dayanışmanın ve aile odaklı şehircilik anlayışının önemli bir simgesi haline geliyor.