Aile yılında Kocaeli’den Türkiye’ye örnek proje

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Vinsan Tesisleri'nde kadın, çocuk ve özel gereksinimli bireyleri tek bir çatı altında toplayan Anne Şehir Yaşam Merkezi'ni hayata geçirdi.

Aile yılında Kocaeli’den Türkiye’ye örnek proje
Yayınlanma: Güncellenme:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Vinsan Tesisleri’nde bütüncül yaşam modelini hayata geçirdi. Tesis alanının bir tarafında özel gereksinimli bireylerin eğitim ve sosyal yaşama katılımını destekleyen Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi yer alırken, diğer tarafta ise annelerin sosyal hayata daha aktif katılımını destekleyen Anne Şehir Yaşam Merkezi hizmet veriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Vinsan Tesisleri alanında oluşturduğu bu bütüncül yapı sayesinde anneler, çocuklarını güvenle uzman ellere emanet ederek gönül rahatlığıyla kendilerine zaman ayırabiliyor. Aynı kampüs içerisinde kadınlara, çocuklara, özel gereksinimli bireylere ve ailelere yönelik hizmetlerin bir arada sunulması ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışını güçlü ve sürdürülebilir bir modelle ortaya koyuyor.

Aile yılında Kocaeli’den Türkiye’ye örnek proje - Resim : 1

ÇOCUKLAR GELİŞİRKEN ANNELER DE NEFES ALIYOR

Özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımını artırmayı hedefleyen Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde çocuklar eğitim, terapi, etkinlik ve sosyal gelişim süreçlerine dahil olurken, anneler de hemen yanı başındaki Anne Şehir Yaşam Merkezi’nde spor yapabiliyor, atölyelere katılabiliyor, sosyal etkinliklerde yer alabiliyor ya da Ana Kafe’de kendilerine nefes olacak bir mola verebiliyor. Üstelik ailede 3-6 yaş arası çocuk varsa, onlar için de aynı kampüste hizmete açılan Lokomotif Çocuk Köyü devreye giriyor.

Aile yılında Kocaeli’den Türkiye’ye örnek proje - Resim : 2

BÜTÜNCÜL BİR YAŞAM AĞI KURULDU

Sanat, bilim, müzik, çevre ve günlük yaşam becerileri üzerine hazırlanan tematik vagonlarda çocuklar oyun temelli eğitim modeliyle hem eğleniyor hem de deneyimleyerek öğreniyor. Açık bahçeleri, keşif alanları ve uygulamalı etkinlikleriyle dikkat çeken Lokomotif Çocuk Köyü, çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini destekleyen özel bir öğrenme atmosferi sunuyor. Böylece aynı kampüs içerisinde çocuklardan annelere, özel gereksinimli bireylerden tüm aile bireylerine kadar her yaş grubuna hitap eden güçlü ve bütüncül bir yaşam ağı kurulmuş oluyor.

Aile yılında Kocaeli’den Türkiye’ye örnek proje - Resim : 3

DÖRT BÖLÜM, TEK HEDEF: GÜÇLÜ AİLE YAPISI

Anne Şehir Yaşam Merkezi bünyesinde yer alan “Anne Şehir Merkezi Lotus”, “Lokomotif Çocuk Köyü”, “Gönül Bahçem Davet Evi” ve “Ana Kafe” kadınlara, çocuklara ve aile bireylerine yönelik çok yönlü hizmet sunuyor. Gastronomi atölyelerinden sosyal üretim alanlarına, fiziksel aktivite salonlarından çocuk gelişim alanlarına kadar birçok bölüm kadınların hem sosyal yaşamla bağını güçlendiriyor hem de kendilerine vakit ayırabilmelerine imkan sağlıyor. Aynı zamanda ekonomik üretimi destekleyen yapısıyla kadınların mesleki beceri kazanmasına ve üretime katılarak ekonomik gelir elde etmesine katkı sunuluyor.

Aile yılında Kocaeli’den Türkiye’ye örnek proje - Resim : 4

ANNE ŞEHİR YAŞAM MERKEZİ’NDE YOK YOK

12 bin 600 metrekaresi açık, 4 bin metrekare ise kapalı kullanım alanına sahip Anne Şehir Yaşam Merkezi, bünyesinde yer alan Anne Şehir Merkezi Lotus, Lokomotif Çocuk Köyü, Ana Kafe ve Gönül Bahçem Davet Evi ile birlikte kadınlara, çocuklara ve ailelere yönelik kapsamlı bir sosyal yaşam alanı sunuyor. Spor salonları, danışmanlık birimleri, çocuk gelişim alanları, gastronomi atölyeleri, sosyal üretim alanları, çok amaçlı etkinlik salonları ve açık yaşam alanlarıyla dikkat çeken merkez; kadınların fiziksel, sosyal ve psikolojik açıdan desteklenmesini hedefliyor. Merkez bünyesinde 4 psikolog, 1 fizyoterapist, 1 diyetisyen, 16 çocuk gelişimci, 1 müzik öğretmeni, 6 antrenör, 1 hemşire, 2 bahçıvan, usta öğretici 3, 15 ofis ve destek personeli ile 2 idari personel olmak üzere toplam 52 personel görev yapıyor. Aynı zamanda çocukların gelişim süreçlerine katkı sağlayacak eğitim ve etkinlik alanlarıyla aile odaklı bütüncül bir hizmet modeli sunuluyor.

Aile yılında Kocaeli’den Türkiye’ye örnek proje - Resim : 5

TÜM TÜRKİYE’YE ÖRNEK SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın sıkça vurguladığı “Mutlu kadın; mutlu aile, mutlu Kocaeli” anlayışı doğrultusunda şekillenen bu yaşam kampüsü yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, geleceğin şehir yaşamına da örnek olacak güçlü bir sosyal belediyecilik modeli ortaya koyuyor. Kadının hayatın içinde daha görünür olduğu, çocukların güvenli ve destekleyici alanlarda gelişim gösterdiği, ailelerin ise aynı kampüs içerisinde birlikte nefes alabildiği bu yeni yaşam modeli, Kocaeli’de sosyal dayanışmanın ve aile odaklı şehircilik anlayışının önemli bir simgesi haline geliyor.

Aile yılında Kocaeli’den Türkiye’ye örnek proje - Resim : 6

73 yaşındaki kadının yanmış cesedi bulunmuştu! Şüpheliden kan donduran itiraf73 yaşındaki kadının yanmış cesedi bulunmuştu! Şüpheliden kan donduran itirafYurt
İstanbul’da AVM’de korkutan yangın! Vatandaşlar apar topar tahliye edildiİstanbul’da AVM’de korkutan yangın! Vatandaşlar apar topar tahliye edildiGündem
kocaeli
Günün Manşetleri
Aile yılında Kocaeli’den Türkiye’ye örnek proje
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklama
Sumud Filosu'ndaki tüm tekneler alıkonuldu
Sahte kiralama ilanlarıyla milyonluk vurgun
Emlak Katılım 2026 ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
İsrail askerleri yardım filosuna ateş açtı
Çin'den ABD'ye sert Küba muhtırası
İletişim Başkanlığı düğmeye bastı!
İran'ın şartları belli oldu
Çok Okunanlar
Hull City'nin finaldeki rakibi değişti! İngiliz futbolunda 'casusluk' depremi Hull City'nin finaldeki rakibi değişti! İngiliz futbolunda 'casusluk' depremi
UNESCO Batı'nın ikiyüzlülüğünü belgeledi: Sisteme karşı çıkan sanatçıları böyle fişliyorlar! UNESCO Batı'nın ikiyüzlülüğünü belgeledi: Sisteme karşı çıkan sanatçıları böyle fişliyorlar!
İngiltere'de şampiyon belli oldu! 22 Yıllık hasret son buldu, Guardiola yıkıldı İngiltere'de şampiyon belli oldu! 22 Yıllık hasret son buldu, Guardiola yıkıldı
Son dakika: Harita kıpkırmızı oldu! Meteoroloji 20 Mayıs için tam 75 ili uyardı Son dakika: Harita kıpkırmızı oldu! Meteoroloji 20 Mayıs için tam 75 ili uyardı
4,5 milyar dolarlık servetin sahibiydi! 4,5 milyar dolarlık servetin sahibiydi!